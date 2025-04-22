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Диджитал-стратегия и PR в 2025: контент, форматы, ошибки
22.04.2025 19:57 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Креатив + прямые продажи: как делать маркетинговую стратегию, которая влияет на удержание и рост клиентов?
Про два обязательных направления: продвижение на диджитал-каналах и создание креативных проектов, мы поговорим с топ-менеджерами ведущих белорусских компаний — 30 апреля на Большой встрече в
🏠 Место: «Президент-Отель», зал «Националь» (г. Минск, ул. Кирова, 18)
18:30−19:00 Регистрация и приветственный кофе
19:00−20:20 Выступления экспертов:
«Разрабатываем диджитал-стратегию: этапы и подходы, чек-лист по оценке эффективности рекламной кампании», Татьяна Позняк, заместитель начальника управления по онлайн-маркетингу в группе компании ARMTEK
«Креативный PR: как создавать проекты и события, о которых говорят», Мария Канасевич, руководитель PR-группы МТС
20:20−21:30 Мозговой штурм
21:30−22:30 Неформальное общение и легкие закуски.
Чтобы принять участие во встрече,
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Ждем Вас 30 апреля!
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Креатив + прямые продажи: как делать маркетинговую стратегию, которая влияет на удержание и рост клиентов?
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