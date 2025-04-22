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Диджитал-стратегия и PR в 2025: контент, форматы, ошибки

22.04.2025 19:57 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Фото: probusiness.io
Фото: probusiness.io

Креатив + прямые продажи: как делать маркетинговую стратегию, которая влияет на удержание и рост клиентов?

Про два обязательных направления: продвижение на диджитал-каналах и создание креативных проектов, мы поговорим с топ-менеджерами ведущих белорусских компаний — 30 апреля на Большой встрече в Клубе Про бизнес. Вас ждет вечер  кейсов от Татьяны Позняк (заместителя начальника управления по онлайн-маркетингу в группе компании ARMTEK) и Марии Канасевич, руководителя PR-группы МТС, новые знакомства и нетворкинг с сильными собственниками и руководителями.

🏠 Место: «Президент-Отель», зал «Националь» (г. Минск, ул. Кирова, 18)

18:30−19:00 Регистрация и приветственный кофе

19:00−20:20 Выступления экспертов:

«Разрабатываем диджитал-стратегию: этапы и подходы, чек-лист по оценке эффективности рекламной кампании», Татьяна Позняк, заместитель начальника управления по онлайн-маркетингу в группе компании ARMTEK


«Креативный PR: как создавать проекты и события, о которых говорят», Мария Канасевич, руководитель PR-группы МТС


20:20−21:30 Мозговой штурм

21:30−22:30 Неформальное общение и легкие закуски.

Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке


Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг


Юридический партнер Клуба

Юридическая фирма «Беляевы и партнеры» — профессиональный консалтинг в юридической и бухгалтерской сферах


Ждем Вас 30 апреля!


Два года подряд Клуб Про бизнес становится лучшим бизнес-клубом Беларуси! И в прошлом году, и весной 2025 мы побеждаем в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!».

Спасибо за доверие!

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Креатив + прямые продажи: как делать маркетинговую стратегию, которая влияет на удержание и рост клиентов?
 
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