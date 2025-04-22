В Национальной библиотеке Беларуси состоялась презентация сборника научных трудов конференции по безракетной индустриализации ближнего космоса

Источник материала: ProBusiness





17 апреля 2025 года в Национальной библиотеке Беларуси состоялось знаковое событие для мирового научного и технического сообщества — официальная презентация сборника научных трудов VII Глобальной конференции по индустриализации ближнего космоса: "Безракетная индустриализация ближнего космоса: проблемы, идеи, проекты" (GCNSI 2024).





Сборник докладов конференции – это научное издание, включающее в себя 36 статей, представленных инженерами, конструкторами, биологами, экономистами и общественными деятелями.





Конференция GCNSI впервые была организована в 1988 году, и с тех пор является площадкой, где демонстрируются результаты научных исследований и разработок по мирному освоению ближнего космоса неракетными средствами. Автором глобальной геокосмической программы uSpace является инженер, учёный, бизнесмен Анатолий Юницкий, который по сей день инвестирует в развитие программы и руководит исследованиями и разработками.





«Я понял, что ракета не способна осуществить индустриализацию космоса в силу своего физического несовершенства. Соответственно, нужно было искать альтернативное решение. Им стало ОТС — общепланетарное транспортное средство. Опоясывая планету, расширяясь и сужаясь, оно должно курсировать между Землёй и орбитальными станциями. Внутри него построят ЭкоКосмоДома, где будут жить люди из разных стран Земного шара. Работать на фабриках и заводах, лабораториях и станциях. Я твёрдо убеждён в том, что, индустриально освоив космос, не используя ракеты, земная цивилизация встанет на новую ступень своего технологического развития. Сегодня мы на пороге новой эры, где традиционные инженерные методы устаревают, а экологические и экономические вызовы требуют от нас переосмысления и поиска принципиально новых решений. И я рад тому, что специалистов, которые это понимают, с каждым годом становится всё больше и больше», — считает Инженер Мира.





За долгую историю конференции, её участниками стали представители 35 стран: ведущие учёные, разработчики, космонавты, общественные и политические деятели.

В этом году VII конференция приобрела особую значимость. Её партнерами стал Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации, Фонд поддержки деловых коммуникаций БРИКС, Арктическая академия, научно-исследовательский технологический парк Шарджи в Объединённых Арабских Эмиратах и другие международные организации.





Ежегодно количество участников конференции увеличивается, а материалы её научных трудов размещаются на крупнейших электронных площадках: Open Library, Internet Archive, eLIBRARY (РИНЦ), Мир Науки, CyberLeninka, в ведущих библиотеках России, Беларуси и Европы».

Свое приветственное слово участникам адресовал Петр Александрович Витязь, академик НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки, начальник управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси, заместитель руководителя Агентства по космическим исследованиям НАН Беларуси.





Среди почётных гостей присутствовали Первый заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, Доктор технических наук, профессор Чижик Сергея Антоновича; Директор Центрального Ботанического Сада Национальной Академии Наук Беларуси , Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Национальной академии наук Беларуси Привалов Федор Иванович; директора ведущих библиотек Беларуси и многие другие.





С поздравительной речью во всем присутствующим обратился онлайн Доктор технических наук, главный научный сотрудник АО «ЦНИИмаш», академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Валерий Юрьевич Клюшников.