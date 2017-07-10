В Бресте с дома №67 по улице Карла Маркса после капремонта исчезла аутентичная ограда балконов

Капремонт дома исторической застройки на улице Карла Маркса находится в завершающей стадии. Однако вопросов по его срокам и качеству остается немало, пишет «Брестская газета».

Подрядчика тузают, а толку нет

Валентина из квартиры № 1 рассказала корреспонденту «БГ», что претензий по восстановительному ремонту в ее квартире у нее к подрядчику нет. Дескать, если и было что-то по мелочам не совсем так, как нужно, то она это уже устранила и все довела до толка.

«А нам за дом обидно, — не скрывала она эмоций. — Ведь деньги тратят без ума! Мы не просим ничего сверхъестественного, не золотые потолки! Речь шла, что ремонт в подъезде будет капитальным. Сейчас, видно, деньги закончились, вот и лепят, лишь бы лепить. Потом их заставляют переделывать по новой. Конечно, тут никаких денег не хватит».



Таким было ограждение балкона на доме № 67 по ул. Карла Маркса в январе текущего года. Но до капремонта здесь стояло совсем другое. Установленное изначально ограждение было чугунным, литым. Фото: Алла Верстова

Женщина пояснила, что двери в подъезд поставили, а откосы не сделали. Старые окна не меняются, потолки в подъезде так и остались страшные. Перила поменяли, но они и близко не похожи на те, что были. В подъезде нет света. Не понятно, почему сделан один выключатель на два этажа. Ведь на втором фактически никто не живет, и при таком раскладе свет там будет гореть целую ночь. А когда делали асфальт у дома, то выбили кусок ранее отремонтированного угла.

«Воюем за ступеньки в подъезде, — добавила Валентина. — Их еще больше повыбивали за время ремонта да так и оставили. Рабочие за день тут по 150 раз проходили. Но раз взялся за гуж, не говори, что не дюж! Если дом — историческая ценность, так сделайте достойный ремонт».



Так выглядит дом № 67 по ул. К. Маркса после капремонта.

Татьяна из пятой квартиры сообщила, что водоотводы на доме сразу установили без верхней части и во время ливней вода бежала по стенам, смывая побелку. А вид пристройки с ее допотопной дверью никак не соответствует тому, что в доме прошел капремонт. Всюду оставлена масса незаделанных дыр. Большой балкон, который виден только со двора, почему-то не хотят стеклить, и после сильного дождя там был потоп.

«А это же все стекает на пол, он за какой-то год и сгниет весь, — пояснила она. — Приходится просить, напоминать, словно подачку выпрашивать. Нервы не выдерживают! Ничего не могут сделать нормально. Каждый раз тузаем подрядчика, а толку никакого».

Точная дата постройки дома № 67 по ул. Карла Маркса неизвестна. Одна из его жильцов, утверждает, что ранее на нем был указан год его постройки — 1910-й. Последний капитальный ремонт в доме был в далеком 1968-м. Тогда в нем вместо печного отопления появилось центральное.



Аутентичное ограждение балкона на доме № 67 по ул. Карла Маркса сегодня отсутствует. Куда оно делось, остается только гадать.

Иван кивает на Петра…

Когда корреспондент «БГ» в очередной раз наведалась в дом № 67 по ул. Карла Маркса, директор ЧП «Строй-Адамс» Адам Слуковский находился на объекте. У подрядчика оценка его работы и выполненного капремонта диаметрально противоположная: «Дом вообще супер! Как игрушка! Внутри все сделано. Нареканий от жильцов нет».

Он считает, что сроки капремонта, который должен был завершиться еще в конце апреля, были продлены потому, что «балкон срезали по желанию Казакова».

«Ему рисунок балкона не понравился, — уточнил он. — Другой балкон хочет поставить, который должен быть более старый. Он сказал, что проектный рисунок неправильный, его нужно переделать».

Капитальный ремонт дома по ул. Карла Маркса, 67 в соответствии с паспортом объекта подрядчик должен был завершить 30 апреля 2017 года.

Оставленные «колхозные» двери в пристройку подрядчик объяснил тем, что вход этот не является общественным, а ведет в одну квартиру. Дескать, это дело ее жильцов и сейчас этот вопрос решается.

«Балкон большой не стали стеклить, так как Казаков против, — сказал Адам Слуковский. — Ведь исторически он не был застеклен».

Подрядчик обратил внимание на то, что декоративная штукатурка в подъезде скрыла все изъяны, в частности неровность стен. Он подтвердил, что действительно сразу у водосточных труб верхняя часть отсутствовала, но позже ее установили.

«Нижняя часть труб антивандальная, чтобы молодежь их не ломала, — подчеркнул директор ЧП „Строй-Адамс“. — Они очень дорогие. Пол в подъезде стал нормальным, запах ушел. Помните, какой здесь запах канализации стоял?»



Так выглядит ограждение второго балкона на фасаде дома по ул. К. Маркса, 67. Оба ограждения балкона должны выглядеть идентично. Однако одно из них исчезло, а то, что осталось, с аутентичностью не имеет ничего общего.

А Петр кивает на Ивана и… Федора

Научный руководитель проекта по капремонту дома, являющегося частью исторической застройки Бреста, Владимир Казаков (это на него выше ссылался подрядчик — прим. авт.) пояснил, что из-за недостатков и нарушений, допущенных подрядчиком, ему дважды пришлось выдавать предписания о приостановлении строительных работ на объекте. Первое — в ноябре прошлого года, второе — 22 июня текущего.

«Предупреждаю всех подрядчиков, что элементы домов исторической застройки должны быть сохранены, — пояснил наш собеседник. — Ограждение балконов сначала было аутентичным, но подрядчик его снял, а взамен поставил такое, какое ему захотелось. То, которое было изначально, он куда-то дел. Куда, об этом история умалчивает. Наверное, оно на какой-нибудь даче. Проектировщик взамен нарисовал что-то, а подрядчик это и сделал. Непонятно лишь, на каком основании… Вот я и указал в предписании на необходимость демонтажа ограждений балконов, выполненных без учета исторического облика».



Ограждение у дома по ул. К. Маркса, 67 снято, строители моют тротуар. Вместе с оградой исчез и паспорт объекта, в котором указано, что срок окончания капремонта — 30 апреля 2017 года.

По его словам, теперь обязаны разработать и изготовить новое кованое ограждение, используя сохранившие фотографии. Приемка объекта в эксплуатацию возможна только после устранения всех нарушений.

«Началось с того, что подрядчик загубил фасад здания, — продолжил Владимир Казаков. — Изначально стены были выполнены из кирпича, на известковом растворе. А строители начали там класть сетку. Сразу произошел дисбаланс. Я в предписании отметил неквалифицированное выполнение отделочных работ по декоративным элементам фасадов. Это делали люди, которые не понимали, что они делают. Ну и кто в этом виноват? Казаков?»

По поводу необходимости остекления большого балкона, который находится с внутренней стороны дома, научный руководитель проекта пояснил, что в первый раз об этом слышит. Проектную документацию-де разрабатывал «Брестремпроект», и все зависит от того, было это ограждение ими заложено в проект или нет. В предписаниях им указано на некачественное ведение авторского надзора проектировщиком.

«Он должен вести этот объект и осуществлять надзор, — подчеркнул он. — Но это им не делается».



Жильцы дома по ул. К. Маркса, 67 жалуются, что из-за отсутствия остекления балкона во время ливня на нем был потоп. А проектировщик считает: если изначально балкон не был застеклен, то нет оснований для того, чтобы проектом было предусмотрено его остекление.

И никто ни в чем не виноват!

Проектировщик, директор ООО «Брестремпроект» Валерий Таруц, по поводу того, где сейчас находятся изначально установленные ограждения балкона, сообщил:

«Подрядчик для восстановления снял их, чтобы почистить и покрасить. Но, по его словам, у него украли ограждения. Поэтому он их восстанавливает, делает аналогичные тем, которые были. Вопрос о сроках этих работ, когда, наконец, он все завершит, это к подрядчику».

По поводу остекления балкона он пояснил, что здание — историко-культурная ценность и балкон будет восстановлен таким, каким он был раньше. Раз изначально он не был застекленным, то проектом это так и предусмотрено.

С тем, что он обязан осуществлять авторский надзор, директор ООО «Брестремпроект» в корне не согласен.

«Я — проектировщик, а не заказчик и не орган госстройнадзора, — подчеркнул он. — Конечно, давно уже надо было сделать этот объект. Есть, конечно, там отклонения от проекта, но хочу сказать, что нет ни одного объекта, где все бы полностью ему соответствовало, включая атомную станцию».