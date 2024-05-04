«У меня с детства был блокнотик, куда я записывал бизнес-идеи». Двое друзей запустили платформу для обучения подростков предпринимательству

Источник материала: ProBusiness



Слева — Павел Шеметов, справа — Владислав Полторан.

Интерес к бизнес-образованию через сообщества или акселераторы растет не только среди предпринимателей, но и среди подростков, а также их родителей, которые все больше задумываются о финансовой грамотности и предпринимательских навыках своих детей. Поэтому выходцы из Startup Space БГУ Павел Шеметов, студент исторического факультета, и Владислав Полторан, студент физического факультета, решили сделать аналог образовательного проекта университета, в котором учатся, — только для подростков и под названием Space Teens. О своих планах и успехах друзья рассказали «Про бизнес».

«Мы поняли, что подросткам интересно запускать свои проекты»

Студенты познакомились во время работы в университетском стартап-хабе и поняли, что заниматься бизнесом интересно не только взрослым, но и подросткам. Так, два друга решили запустить уникальный для Беларуси образовательный проект для подростков. В отличии от школ финансовой грамотности, в Space Teens у ребят в первую очередь пытаются сформировать проектное мышление, что важно не только для создания своих проектов, но и при работе в найме.



Слева — Павел Шеметов, справа — Владислав Полторан.

— Мы оба на протяжении длительного времени были трекерами в Startup Space. Трекеры — это люди, которые на протяжении всего пути сопровождают проекты. Однажды к нам пришли ребята, которым было 15−16 лет. И мы поняли, что и подросткам интересно запускать свои проекты. Стали думать над тем, как развивать эту идею, и решили взять за основу ту систему, которая сложилась в Startup Space.

Мы уже смогли успешно завершить одну программу, которая была для нас пилотной. Всем ученикам, и, что важно, их родителям программа очень понравилась и они охотно ходили на занятия не смотря на то, что у них были каникулы.





Это был наш первый запуск. Мы тестировали гипотезы, проверяли, жизнеспособна ли идея и есть ли спрос на подобные образовательные проекты. Даже в период тестирования нам удалось сделать первые продажи, поэтому считаем, что потенциал в этой нише огромный.

Главная цель для наших учеников — это получение не только предпринимательских навыков, но и умений, которые пригодятся в других сферах жизни. Не всегда у людей получается запустить бизнес с первого раза. Главное — не опускать руки. Навыки же, приобретенные за время работы, остаются с людьми навсегда: их можно применить в работе над другими проектами.

«В Беларуси очень много подростков, которым интересно предпринимательство»

— Это наш первый серьезный предпринимательский опыт, хотя в детстве кто из нас не мечтал построить свой бизнес, заработать много денег и помогать всем вокруг?





У меня даже есть блокнотик, куда я записывал все свои бизнес-идеи, — признается Павел. — Наверное, скоро нужно будет опять вернуться к нему и попробовать что-нибудь из этого списка реализовать или подкинуть пару идей оттуда ученикам Space Teens.

Первыми преподавателями Space Teens стали наши знакомые из Startup Space, которые уже имели неплохой опыт и большой багаж знаний. Всего наша команда состоит из 15 человек. Ученики в рамках Space Teens реализовывали достаточно интересные проекты, большинство из которых реально нужны людям и имеют огромный потенциал.





Например, одна из команд нашла проблему в том, что люди каждый день тратят на поиск рецептов около 20−30 мин. По этой причине они решили создать приложение, которое могло бы существенно сэкономить время на это. Идея заключается в том, что в приложении можно ввести названия продуктов, которые есть в холодильнике, и получить готовый рецепт.

Также были идеи с сервисом по поиску игроков в команды для компьютерных игр, портал с готовыми домашними заданиями и проект по кастому одежды.





На наш взгляд, в Беларуси очень много подростков, которым интересно предпринимательство. Вместе с этим, аналога нашего проекта нет, бизнес-школы, существующие сейчас, не предлагают тех услуг, которые можем предложить мы.

«Конкуренция идет в первую очередь за время детей и подростков»

Также мы понимаем, что сейчас конкуренция идет в первую очередь за время детей и подростков, и конкурировать приходится еще и со спортивными секциями, репетиторами, всевозможными кружками, и даже бабушками, к которым на лето могут привезти внуков, вместо того, чтобы отдать на курсы.





Здесь большую роль играют приоритеты родителей, и их мнение по поводу того, что важно детям. Некоторые родители, например, считают, что ребенок должен получить диплом, найти стабильную работу и ходить на нее всю жизнь. Другие же понимают, что у каждого человека должен быть свой путь и не обязательно всю жизнь работать на одном и том же месте. Очень большой плюс, когда родители слушают своих детей, знают их желания и понимают, как и куда лучше направлять ребенка.

















При этом учеба в университете все равно важна, так как она учит работать с большими объемами информации, решать разные задачи, расширяет кругозор и дает возможность обзавестись полезными знакомствами. Мы, например, познакомились и начали работать над своим проектом благодаря университету, как и многие другие наши знакомые. В БГУ огромное количество факультетов, институтов, специальностей, что дает людям из разных сфер эффективно взаимодействовать. Часто лучшие бизнесы рождаются именно на стыке разных направлений. Даже среди белорусских стартапов есть большое количество историй, когда фаундеры познакомились в университетах.





На наш взгляд, Space Teens, как и другие образовательные проекты для предпринимателей, могут внести большой вклад в бизнес-экосистему нашей страны, ведь мы можем подготовить предпринимателей, которые смогут двигать экономику вперед.