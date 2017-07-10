На большей части Беларуси во вторник, 11 июля, ожидаются сильные дожди и грозы. Многие наши читатели наверняка хотели бы сфотографировать удары молний, чтобы удивить своих подписчиков в соцсетях. Мы составили небольшой гайд, в котором рассказываем, как это можно сделать с помощью камеры самого обычного смартфона.



Фото: desk.3gbizhi.com

Безопасность — превыше всего!

Самое главное — это ваша безопасность во время съемки. Не стойте в открытом поле (или любых других открытых пространствах), на возвышенностях или под одинокими деревьями.

Лучше всего оставаться в помещении или, например, выйти на балкон вашего дома — там с большей вероятностью (и максимально безопасно) получится сфотографировать надвигающуюся грозу.

Смартфон должен быть полностью неподвижен

Чтобы получить четкое, не размазанное фото молнии, смартфон обязательно должен находится в неподвижном состоянии. Лучше всего установить его на штатив, ведь даже малейшее движение во время съемки может привести к размытию картинки.





Если штатива рядом не оказалось, придется использовать ваше окружение и найти максимально ровную поверхность, на которую можно установить смартфон.

При съемке «с рук» рекомендуется как можно шире расставить ноги и по возможности прислониться к стене — это придаст вам дополнительную устойчивость.

Как настроить камеру

Чтобы запечатлеть удар молнии, настройки камеры на смартфоне придется выставлять вручную. В автоматическом режиме запечатлеть это явление, скорее всего, не удастся. Если базовое приложение камеры не поддерживает ручные настройки (например, в iPhone), всегда можно установить стороннее приложение, где они есть (к примеру, VSCO Cam).



Фото: ProGorod11.ru

Вспышку нужно отключить, а параметр светочувствительности камеры, ISO (отвечает за минимальный уровень освещенности объектов), выставить на уровень в 200 единиц. Если при съемке молния в кадре будет выглядеть слишком ярко, этот параметр можно опустить ниже.

Скорость затвора (или выдержка) — 8−10 секунд. В течении этого времени камера будет постоянно поглощать окружающий свет и, скорее всего, успеет запечатлеть удар молнии. Фокусироваться во время съемки также нужно только в ручном режиме (в большинстве смартфонов это происходит нажатием в нужную область на экране).





Баланс белого (отвечает за правильность цветовой передачи) рекомендуется установить на уровень в 4100K (люминесцентная лампа холодного белого цвета). Правда, этот параметр сильно зависит от окружающего освещения. Так что во время съемки его можно отрегулировать на иные значения — главное, не бояться экспериментировать.

Таймер лучше выставить как минимум на 3 секунды. Это поможет предотвратить размытие изображения. Еще один совет — отключите уведомления и вибрацию на вашем смартфоне. Входящий звонок (или сообщение) прервет съемку и не позволит сделать качественный кадр.

Вот кадры, сделанные смартфоном (LG G6) по этой инструкции.









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