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Инструкция: как "поймать" молнию на камеру обычного смартфона
На большей части Беларуси во вторник, 11 июля,
Безопасность — превыше всего!
Самое главное — это ваша безопасность во время съемки. Не стойте в открытом поле (или любых других открытых пространствах), на возвышенностях или под одинокими деревьями.
Лучше всего оставаться в помещении или, например, выйти на балкон вашего дома — там с большей вероятностью (и максимально безопасно) получится сфотографировать надвигающуюся грозу.
Смартфон должен быть полностью неподвижен
Чтобы получить четкое, не размазанное фото молнии, смартфон обязательно должен находится в неподвижном состоянии. Лучше всего установить его на штатив, ведь даже малейшее движение во время съемки может привести к размытию картинки.
Если штатива рядом не оказалось, придется использовать ваше окружение и найти максимально ровную поверхность, на которую можно установить смартфон.
При съемке «с рук» рекомендуется как можно шире расставить ноги и по возможности прислониться к стене — это придаст вам дополнительную устойчивость.
Как настроить камеру
Чтобы запечатлеть удар молнии, настройки камеры на смартфоне придется выставлять вручную. В автоматическом режиме запечатлеть это явление, скорее всего, не удастся. Если базовое приложение камеры не поддерживает ручные настройки (например, в iPhone), всегда можно установить стороннее приложение, где они есть (к примеру, VSCO Cam).
Вспышку нужно отключить, а параметр светочувствительности камеры, ISO (отвечает за минимальный уровень освещенности объектов), выставить на уровень в 200 единиц. Если при съемке молния в кадре будет выглядеть слишком ярко, этот параметр можно опустить ниже.
Скорость затвора (или выдержка) — 8−10 секунд. В течении этого времени камера будет постоянно поглощать окружающий свет и, скорее всего, успеет запечатлеть удар молнии. Фокусироваться во время съемки также нужно только в ручном режиме (в большинстве смартфонов это происходит нажатием в нужную область на экране).
Баланс белого (отвечает за правильность цветовой передачи) рекомендуется установить на уровень в 4100K (люминесцентная лампа холодного белого цвета). Правда, этот параметр сильно зависит от окружающего освещения. Так что во время съемки его можно отрегулировать на иные значения — главное, не бояться экспериментировать.
Таймер лучше выставить как минимум на 3 секунды. Это поможет предотвратить размытие изображения. Еще один совет — отключите уведомления и вибрацию на вашем смартфоне. Входящий звонок (или сообщение) прервет съемку и не позволит сделать качественный кадр.
Вот кадры,
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