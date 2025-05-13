Минус 600 рублей из-за царапины. Сходили в магазин уцененных стройматериалов и сантехники

Есть и более серьезные повреждения. Например, 25-килограммовый мешок кладочной смеси пришлось переупаковать в коробку из-за того, что он порван. За такой дефект цена упала на 70% — до 2 с лишним рублей вместо 8.

В ассортименте есть небольшой выбор мебели для санузла и сантехники. Например, тумба под умывальник продается за 124 рубля вместо 413 (там сломана нижняя полка). Зеркальная полка — за 76 вместо 255 (есть серьезный скол на зеркале). Акриловая ванна — 222 рубля вместо 585 рублей из-за сколов и царапин.