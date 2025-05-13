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Минус 600 рублей из-за царапины. Сходили в магазин уцененных стройматериалов и сантехники
13.05.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Realt рассказывал о десятке разных магазинов уцененной техники, где можно купить в том числе и новые товары с хорошими скидками. Сегодня расскажем еще об одном магазине уцененки, но здесь, в отличие от предыдущих, продают строительные товары. На что-то цена снижена из-за скорого окончания срока годности, дефектов упаковки и не только. Смотрим, что продают в магазине уцененных строительных материалов от сети ОМА, и какие там цены.
Мы отправляемся в магазин ОМА на Промышленном переулке, 12А. Это около двух километров от кольцевой или от четырех — от станции метро «Могилевская». Несколько остановок от метро можно подъехать на автобусе.
Так, например, 18-килограммовая упаковка грунт-эмали со сроком годности до 28 июня продается со скидкой 50% — 170 рублей вместо 340. С такой же скидкой обойдется литровая краска Sniezka из Польши со сроком до 7 июня — 30 рублей вместо 60. Эмаль той же марки, годная до конца мая, выйдет чуть больше 16 рублей вместо 33. Эпоксиднаяфуга с таким же сроком — 37 рублей вместо 75. Это далеко не все акционные позиции, в которых скоро выйдет срок годности.
Есть позиции, где деформировалась упаковка. Например, белая краска для радиаторов из-за вмятины на упаковке обойдется в 20 рублей вместо 34. Паркетный лак по той же причине можно купить за 35 рублей вместо 58 рублей. Грунт-эмаль голубого цвета — 31 рубль вместо 52. Визуально эти банки не выглядят совсем уж разбитыми и в них не нарушена герметичность.
Есть и более серьезные повреждения. Например, 25-килограммовый мешок кладочной смеси пришлось переупаковать в коробку из-за того, что он порван. За такой дефект цена упала на 70% — до 2 с лишним рублей вместо 8.
В ассортименте есть небольшой выбор мебели для санузла и сантехники. Например, тумба под умывальник продается за 124 рубля вместо 413 (там сломана нижняя полка). Зеркальная полка — за 76 вместо 255 (есть серьезный скол на зеркале). Акриловая ванна — 222 рубля вместо 585 рублей из-за сколов и царапин.
Неплохие скидки при незначительных дефектах в магазинах на смесители. Чаще всего это витринные образцы. На ценниках уточняют, что могут быть царапины, но в реальности они часто практически не заметны или же, чтобы найти их, придется постараться. С такими дефектами есть смесители за 196 рублей вместо 393 рублей, за 176 рублей вместо 589, 197 — вместо 659.
Душевая система с верхним и ручным душем стоит из-за царапин 642 рубля вместо 1 284.
ОМА на Промышленном переулке, 12А работает с 8.00 до 20.30 с понедельника по субботу. По воскресеньям график работы — с 8.30 до 19.00.
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Realt рассказывал о десятке разных магазинов уцененной техники, где можно купить в том числе и новые товары с хорошими скидками. Сегодня расскажем еще об одном...
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