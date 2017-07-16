|
Автофестиваль Sunday в Гродно: крутые тачки и девушки в пене
16.07.2017 21:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Более 300 редких и необычных машин из семи стран, а также тысячи зрителей собрал автофестиваль Sunday-2017, который проходил 15 июля на бывшем аэродроме "Каролино" под Гродно.
© Sputnik / Александр Шурмелев Антон Климко
Гости праздника смогли увидеть вблизи и даже посидеть в салоне машин, которые чаще всего приходится видеть только в глянцевых журналах. Здесь были и ретро-машины и мотоциклы, на которых ездили еще наши бабушки и дедушки. Те же "Волги", "Явы" с колясками, "Жигули". Машины будущего Tesla открыли для всех желающих. В них можно было посидеть не только в салоне, но и в багажнике, где тоже оборудованы пассажирские места.
Самыми зрелищными стали конкур аэрографии и эротичекая мойка. На первом владельцы машин показали, как можно украсить свое авто. На втором — девушки, вооружившись губками и пеной, устроили эротические танцы.
Вечером всех ждал концерт от группы "Ляпис-98" с Сергеем Михалком, а во время ночной программы публику зажигал ди-джей Arston. Праздник завершился утром в воскресенье.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нынешнем году фестиваль собрал рекордное количество участников, а также самых красивых девушек. Смотрите самые яркие моменты праздника Sunday в фотоленте Sputnik.
|
Архив (Разное)
Комментарии