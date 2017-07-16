В Беларуси появятся магазины SPAR?



Tumix.ru

Владелец сети магазинов «Алми» компания «Юнифуд» в конце минувшего года приобрела франшизу голландского ритейлера SPAR International.

Информация об этом размещена на сайте международного оператора.

«В декабре 2016 года SPAR International предоставила эксклюзивную лицензию „Юнифуду“ для управления брендом SPAR в Беларуси. Создание бренда на этом рынке позволит с 2017 года открыть как собственные, так и независимые магазины розничной торговли в стране», говорится в сообщении.

По словам участников рынка, пока речь идет о переформатировании одного минского магазина формата «у дома» под стандарты SPAR. «Когда пройдет его обкатка, тогда можно будет думать о будущем», — сказал собеседник. По его словам, в любом случае ставка будет делаться на магазины формата «у дома», пишет TUT.BY .

На минувшей неделе компания «Юнифуд» разместила объявления по набору персонала в магазин SPAR.

Нидерландская сеть SPAR International объединяет более 12 000 магазинов в 44 странах мира (в основном страны Европы, а также ЮАР, Австралия, Аргентина). У сети существуют четыре формата магазинов: SPAR Express (рассчитаны на экспресс-покупки, торговая площадь — 100−200 кв. м), SPAR (магазины шаговой доступности, 200−1000 кв. м), EUROSPAR (большой супермаркет для покупок на всю неделю, торговая площадь — 1−3 тыс кв. м) и INTERSPAR (гипермаркет, более 3 тыс. кв. м).

Уроженец Пинска Александр Зарибко с 2005 года инвестировал в личный розничный проект — сеть магазинов «Алми» в Беларуси и России (название ритейлера состоит из первых слогов имени и отчества бизнесмена). В прошлом году по рынку ходили разговоры, что бизнесмен готов продать свои магазины, чтобы рассчитаться с кредиторами в рамках инвестиционных договоров.

В конце 2016 года Зарибко продал российскую часть сети. «Он успешно вышел из российских магазинов, договорился с кредиторами и сейчас думает о будущем компании. „Алми“ — это для него главный актив в стране», — рассказал информированный собеседник. Согласно сайту, в Беларуси работает 40 магазинов под вывеской «Алми» и 10 — «Закрама».

