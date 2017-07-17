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«Барселона» отчиталась о рекордных доходах в 708 млн евро за прошлый сезон

18.07.2017 17:13 — Разное | Ежедневник  
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«Барселона» отчиталась о рекордных доходах в 708 млн евро за прошлый сезон

фото: ru.yangiliklar.net

Футбольный клуб «Барселона» заявил о рекордном доходе в размере 708 миллионов евро по итогам сезона-2016/17. Об этом сообщается на сайте каталонской команды.

На зарплату игроков клуб потратил 66 процентов доходов. После вычета налогов чистая прибыль сине-гранатовых составила 18 миллионов. Также до 247 миллионов уменьшился кредитный долг клуба. Это на 24,5 миллиона меньше, чем годом ранее. Эти показатели свидетельствуют о динамичном развитии каталонцев, пишет sports.ru.

Руководство «Барселоны» рассчитывает, что к 2021 году команда должна зарабатывать около миллиарда евро.

По итогам сезона-2015/16 сине-гранатовые отчитались о рекордном на тот момент доходе в 679 миллионов евро. Причем чистая прибыль составляла тогда 29 миллионов.


 
 
 
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Футбольный клуб «Барселона» заявил о рекордном доходе в размере 708 миллионов евро по итогам сезона-2016/17. Об этом сообщается на сайте каталонской команды.

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