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Очевидцы сняли видео с места ДТП в Кыргызстане, где погибли 8 человек

20.07.2017 14:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Дорожный инцидент произошел в четверг утром под Таш-Кумыром, передает Sputnik Кыргызстан. На автодороге столкнулись грузовой MAN и два минивэна — Honda Stepwgn и Honda Odissey.

Очевидцы сняли видео с места ДТП в Кыргызстане, где погибли 8 человек
© Фото: пресс-служба МЧС КР
Восемь человек, включая ребенка, погибли в жутком ДТП в Кыргызстане

На кадрах, предоставленных МЧС Кыргызстана, показано место аварии. Наибольшие повреждения получил Stepwgn — автомобиль буквально намотало на передок другой японской машины.

В аварии погибли восемь человек из девяти, ехавших в Stepwgn. Среди них — пятилетняя девочка. Трое пассажиров другого минивэна были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы Кыргызстана назначили ряд экспертиз в рамках расследования причин аварии.

 
 
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Восемь человек погибли в страшном ДТП на трассе Бишкек – Ош. Смотрите кадры с места жуткой аварии.

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