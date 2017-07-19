Очевидцы сняли видео с места ДТП в Кыргызстане, где погибли 8 человек

Дорожный инцидент произошел в четверг утром под Таш-Кумыром, передает Sputnik Кыргызстан . На автодороге столкнулись грузовой MAN и два минивэна — Honda Stepwgn и Honda Odissey.

На кадрах, предоставленных МЧС Кыргызстана, показано место аварии. Наибольшие повреждения получил Stepwgn — автомобиль буквально намотало на передок другой японской машины.

В аварии погибли восемь человек из девяти, ехавших в Stepwgn. Среди них — пятилетняя девочка. Трое пассажиров другого минивэна были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы Кыргызстана назначили ряд экспертиз в рамках расследования причин аварии.