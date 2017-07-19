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Очевидцы сняли видео с места ДТП в Кыргызстане, где погибли 8 человек
20.07.2017 14:34 — Разное | Sputnik Беларусь
Дорожный инцидент произошел в четверг утром под Таш-Кумыром, передает
© Фото: пресс-служба МЧС КР
На кадрах, предоставленных МЧС Кыргызстана, показано место аварии. Наибольшие повреждения получил Stepwgn — автомобиль буквально намотало на передок другой японской машины.
В аварии погибли восемь человек из девяти, ехавших в Stepwgn. Среди них — пятилетняя девочка. Трое пассажиров другого минивэна были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Правоохранительные органы Кыргызстана назначили ряд экспертиз в рамках расследования причин аварии.
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Восемь человек погибли в страшном ДТП на трассе Бишкек – Ош. Смотрите кадры с места жуткой аварии.
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