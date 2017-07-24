Главным тренером сборной Канады на Олимпиаде в Пхенчхане будет Уилли Дежарден, сообщает TSN.

Его помощниками стали бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт, а также Дэйв Кинг и Скотт Уокер.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Должность генерального менеджера занял Шон Бурк. В его команду войдет Мартин Бродер.

Напомним, что на Олимпиаде не сыграют хоккеисты из НХЛ.