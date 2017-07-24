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Бывший тренер минского "Динамо" вошел в штаб сборной Канады на Олимпиаде
Главным тренером сборной Канады на Олимпиаде в Пхенчхане будет Уилли Дежарден, сообщает TSN.
Его помощниками стали бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт, а также Дэйв Кинг и Скотт Уокер.
Должность генерального менеджера занял Шон Бурк. В его команду войдет Мартин Бродер.
Напомним, что на Олимпиаде не сыграют хоккеисты из НХЛ.
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Главным тренером сборной Канады на Олимпиаде в Пхенчхане будет Уилли Дежарден, сообщает TSN.
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