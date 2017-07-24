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Бывший тренер минского "Динамо" вошел в штаб сборной Канады на Олимпиаде

25.07.2017 20:58 — Разное | Tut.by  
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Главным тренером сборной Канады на Олимпиаде в Пхенчхане будет Уилли Дежарден, сообщает TSN.

Его помощниками стали бывший главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт, а также Дэйв Кинг и Скотт Уокер.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Должность генерального менеджера занял Шон Бурк. В его команду войдет Мартин Бродер.

Напомним, что на Олимпиаде не сыграют хоккеисты из НХЛ.

 
 
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Главным тренером сборной Канады на Олимпиаде в Пхенчхане будет Уилли Дежарден, сообщает TSN.

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