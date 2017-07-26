Про ЗОЖ так много говорят, что вокруг этой темы неизбежно рождаются мифы. Один из них — не есть после 6 вечера и ни в коем случае не есть на ночь. GO.TUT.BY разобрался, почему «ночной дожор» не вредит желудку, но может сказаться на других органах и процессах в организме, и спросил у диетолога, чем лучше перекусить перед сном.

Блогер Znatok-Ne с ссылками на научные исследования ( первое и второе ) объяснил , почему желудочно-кишечный тракт, вопреки распространенному убеждению, не перестает работать ночью. Смысл обоих исследований в том, что во время сна действительно снижается слюноотделение, уменьшается количество первичных сокращений пищевода, мы реже глотаем. Но все это не носит такой серьезный характер, который не позволял бы ЖКТ переваривать пищу, съеденную перед сном.

Опорожнение желудка. Этот показатель зависит от индивидуальных циркадных ритмов, но в целом во время сна он снижается. При этом опыты с твердой пищей, показали, что ночью желудок опорожняется быстрее, чем под утро.

Секреция желудочного сока. Наиболее высокая секреция наблюдается между 10 часами вечера и 2 часами ночи, независимо от того, спит человек или нет. При этом немалое влияние на этот процесс оказывает секреция гормона мелатонина, так как мелатонин ингибирует высвобождение желудочной кислоты, способствует нормализации кровотока желудка, влияет на развитие слизистой ткани желудка, высоты ворсинок, общей толщины слизистой оболочки и деление клеток.



Фото: Krista Mangulsone / StockSnap.io

Перистальтика тонкого кишечника. Она даже выше в ночное время чем в дневное. И перистальтика кишечника сама по себе может оказывать влияние на сон. Когда после еды (хоть утром, хоть вечером) появляется сонливость, это может происходить в том числе за счет сигналов, которые центральная нервная система посылает при растяжении кишечника и которые сопровождаются секрецией гормона холецистокинина.

Адаптация организма к систематически повторяющимся условиям. Это свойство организма подстраиваться под ритм жизни человека. То есть, если вы привыкли есть на ночь, то тело привыкает к этому и запускает необходимые цепочки реакций, чтобы процесс шел как надо.

Метаболизм. Скорость метаболических реакций во время всех фаз сна примерно соответствует их скорости в то время, когда человек не спит. В фазу медленного сна эта скорость ниже, но в фазу быстрого сна — выше чем в периоды бодрствования. В итоге ночной метаболизм в усредненных показателях выравнивается с дневным (вот исследование ).



Фото с сайта livejournal.com/znatok_ne

«Чисто с физиологической точки зрения, ЖКТ, поджелудочная железа и органы пищеварения работают, как им и положено, как в период бодрствования, так и в период сна/ ночью», — такой вывод делает из научных исследований блогер.

Организм состоит не только из ЖКТ, и это стоит учитывать

Стивен Парк, отоларинголог частной практики из Нью-Йорка, который специализируется на апноэ (состояние, когда во сне нарушается проходимость верхних дыхательных путей и происходят остановки дыхания — Прим. GO.TUT.BY), изучал, как поздний ужин влияет на организм. Поиск по научным базам Google Scholar и Pubmed привел доктора к выводу, что трапезы перед сном все же могут негативно сказаться на самочувствии и здоровье.

Например, это исследование обнаружило, что астматики, которые практикуют поздние набеги на холодильник, чаще задыхаются, храпят и страдают от изжоги во сне по сравнению с теми, кто болеет астмой и ужинает раньше. Привычка есть на ночь более чем в 7 раз повышает вероятность возникновения изжоги и у здоровых людей (по сравнению с теми, кто ест раньше, чем за 3 часа до сна). А еще два исследования ( это и это ) связывают поздние ужины с набором веса.

«Не есть за 3−4 часа до сна — вот самый главный совет, который я даю пациентам, которые приходят ко мне с проблемами уха, горла или носа», — пишет Стивен Парк.

Что лучше есть перед сном

Если ЖКТ не «засыпает» ночью, это еще не значит, что можно без вреда для здоровья объедаться перед сном. Поздний перекус не должен быть тяжелым: мучное, сладкое или жирное мясо не подойдет. Руководитель диетологического сервиса «Счастье есть» Наталья Чавко рекомендует поужинать омлетом без желтков, салатом из листовой зелени или овощным рагу.

— Современный человек часто ест не из-за голода. Многие не могут различить, когда хотят есть, когда пить, а когда им просто одиноко. Считается, что не стоит есть позже, чем за 4 часа до сна. Но если вы пришли домой за 2 часа до сна, и вы голодны, сначала надо попить теплой воды или травяного чая. Это тест. Если через 15 минут осталось чувство голода, съешьте белковый омлет или немного овощей.



Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash.com

По словам Натальи Чавко, из-за обильных поздних ужинов сбиваются пищевые привычки: с утра уже не хочется есть, потому что организм еще не успел переварить ужин.

— Поэтому утром человек пьет чай, перекусывает бутербродом и начинает плотно есть со второй половины дня. Так и смещается пищевой режим. Если с утра вам не хочется завтракать, пройдите упражнение — на следующий вечер ужинайте на час раньше. Если завтракать все равно не захочется — еще на час раньше. Когда вы начнете просыпаться с чувством голода, это будет сигнал, что ваш пищевой режим выровнялся.