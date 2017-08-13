Вулканический пояс обнаружен подо льдами Антарктиды

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Ученые из Эдинбургского университета обнаружили 91 вулкан подо льдами Антарктиды, гряда может претендовать на звание самого крупного вулканического пояса планеты, сообщило издание Guardian .

Вулканы, высота которых начинается от 100 и достигает 3,85 тысячи метров, расположены на западной окраине материка. Они покрыты двухкилометровым слоем льда.

Чтобы найти эти вулканы, ученые закрепили радары на самолетах и наземных транспортных средствах. Специалисты изучили скрытую подо льдом поверхность континента. После чего получили данные и сопоставили их со снимками из космоса. Так было вычислено наиболее вероятное расположение вулканов.

Участники исследования предполагают, что на дне моря под Шельфовым ледником Росса есть еще вулканы. Вероятно, в этом регионе может оказаться самая высокая концентрация вулканов мира.

Теперь ученые собираются выяснить, насколько активны обнаруженные вулканы и каков риск их извержения.