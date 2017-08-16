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Опрос Sputnik: пятерку получить проще, чем десятку?

17.08.2017 17:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Глава государства предположил, что в школы стоит вернуть пятибалльную систему оценки. Sputnik опросил школьников и их родителей и выяснил, что многие не против нововведения, только если для старшего поколения это возвращение к истокам, то для детей в школах — новшество. Пятерок им прежде не ставили.

Опрос Sputnik: пятерку получить проще, чем десятку?
© Sputnik Александр Кряжев
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"Получил пятерку и рад, а когда ставят девятку, переживаешь, что не десять", — рассказала Sputnik одна из минских школьниц.

Вице-премьер Василий Жарко недавно рассказал, что чиновники задумались о возврате к пятибалльной системе оценок. По его словам, задуматься о возврате к старой системе заставил субъективизм.

"Что такое 4 с минусом, 4 и 4 с плюсом — 6, 7, 8. Где грань между шестеркой и семеркой, семеркой и восьмеркой?" — задался вопросом вице-премьер.

 
 
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Президент предложил вернуть пятибалльную систему, минчане сомневаются. Что о пяти баллах думают опрошенные, смотрите в опросе Sputnik.

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