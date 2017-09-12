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Дети Филиппа Киркорова спели на "Новой волне-2017" его песню "Зайка моя"

13.09.2017 12:50 — Разное | Tut.by  
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В рамках 16-го Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» прошел концерт, посвященный 50-летию Филиппа Киркорова. В этот раз музыкант приготовил для поклонников своего творчества сюрприз — его дети Алла-Виктория и Мартин впервые вышли на большую сцену.


Дети Киркорова исполнили песню «Зайка моя», которая была популярна в середине 90-х годов. Филипп Бедросович подпевал малышам вместе со всем залом. В конце выступления Алле-Виктории и Мартину вручили цветы, и они заняли места в зале рядом с дедушкой Бердросом Киркоровым.

В социальных сетях зрители шоу оставляют самые лестные отзывы. Так, российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская написала на своей странице в Инстараме: «Самый красивый вечер #newwave2017 — это вечер Филиппа Киркорова, и конечно же самый трогательный момент — это поющие Aлла-Виктория и Мартин. Концерт шел 5 часов, Фил не присел ни разу. Фантастический артист. Браво!».

 

Самый красивый вечер #newwave2017 -это вечер Филиппа Киркорова @fkirkorov, и конечно же самый трогательный момент -это поющие Aлла-Виктория и Мартин

 
 
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Дети Филиппа Киркорова впервые вышли на большую сцену.

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