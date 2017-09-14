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Компьютеры белорусов используются для тайного майнинга

15.09.2017 16:16 — Разное | Tut.by  
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В последние месяцы специалисты антивирусной компании ESET обнаруживали JavaScript-файлы, очевидно предназначенные для майнинга криптовалют напрямую в браузере, об этом сообщается в блоге экспертов на habrahabr.ru.

Киберпреступники давно освоили майнинг, однако обычно они устанавливают на машины жертв вредоносное ПО либо потенциально нежелательные приложения (PUA).

Однако в данном случае майнинг производится в браузере, когда пользователь посещает определенные сайты. Нет необходимости искать уязвимости и/или заражать компьютер — достаточно браузера с включенным JavaScript (по умолчанию в большинстве браузеров).


По данным телеметрии ESET, один из векторов распространения угрозы — вредоносная реклама (malvertizing). Тип задач с высокой загрузкой ЦП блокирует большинство рекламных сетей, так как это снижает качество взаимодействия с пользователем.

Может показаться, что идея майнинга в браузере противоречит здравому смыслу, поскольку добыча биткоинов требует высокопроизводительных CPU. Но авторы веб-майнера выбрали криптовалюты, не требующие наличия специального оборудования — проще обеспечить достаточное число компьютеров, «заражая» сайты, а не сами машины.

Подобные кампании могут производиться в любой стране, но конкретно эта угроза преобладает в России, Украине и Беларуси.


Причиной таргетирования, вероятно, стал выбор языка сайтов, в которые были внедрены скрипты. Большинство из них находится в зоне .ru, но есть и один из зоны .by.

Основной способ распространения майнинговых скриптов — вредоносная реклама. В его основе покупка трафика у рекламной сети и распространение вредоносного скрипта вместо обычной рекламы.

Основные сайты, предоставлявшие трафик для майнинговых скриптов в течение июля 2017 года, показаны на рисунке ниже:


В компании обратили внимание, что здесь преобладают сайты с потоковым видео или браузерными играми. В этом есть смысл, так как пользователи склонны проводить время на одной и той же странице. Кроме того, у таких страниц ожидаемо высокая загрузка ЦП, что позволяет замаскировать дополнительную нагрузку от майнингового скрипта. Так ему удается работать дольше и использовать большую вычислительную мощность.

Обратите внимание на загрузку процессора при запуске одного из скомпрометированных сайтов:


Кстати, идея майнинга криптовалют в браузере не является чем-то новым, сообщают эксперты. В 2013 году студенты Массачусетского технологического института (MIT) основали компанию Tidbit, которая предлагала веб-сервис по майнингу биткойнов.

Вместо показа рекламы администраторы сайтов могли зарабатывать на майнинге, добавив скрипт Tidbit к своим сайтам. Вскоре основатели получили повестку в суд, поскольку использовали вычислительные мощности пользователей без их согласия. В итоге стороны пришли к мировому соглашению, но проект Tidbit пришлось свернуть.

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Теги: Курсы валют
 
 
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