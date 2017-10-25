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Маленького вомбата впервые показали в зоопарке недалеко от Чикаго
25.10.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Детеныш полгода находился в маминой сумке. После того, как маленький вомбат родился, его размер был не больше пчелы. Однако сейчас он весит более четырех килограммов и не может спрятаться в свой тайник.
На кадрах, снятых в зоопарке, можно увидеть, как вомбат познает окружающий мир и постоянно ходит следом за своей мамой.
Отличительная особенность этого вида вомбатов – длинношерстных – нос покрыт очень мягкими волосками. Эти млекопитающие находятся на грани исчезновения.
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Маленький вомбат впервые появился перед публикой в зоопарке, расположенном недалеко от американского города Брукфилд, штат Иллинойс. Смотрите на видео, как...
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