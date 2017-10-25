Маленького вомбата впервые показали в зоопарке недалеко от Чикаго

Детеныш полгода находился в маминой сумке. После того, как маленький вомбат родился, его размер был не больше пчелы. Однако сейчас он весит более четырех килограммов и не может спрятаться в свой тайник.

На кадрах, снятых в зоопарке, можно увидеть, как вомбат познает окружающий мир и постоянно ходит следом за своей мамой.

Отличительная особенность этого вида вомбатов – длинношерстных – нос покрыт очень мягкими волосками. Эти млекопитающие находятся на грани исчезновения.