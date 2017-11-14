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Путин проведет переговоры с главами ДНР и ЛНР

15.11.2017 18:33 — Разное | Ежедневник  
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Путин проведет переговоры с главами ДНР и ЛНР

С просьбой о личном участии в переговорах по обмену пленными обратился к Владимиру Путину спецпредставитель Киева Виктор Медведчук. Путин, Медведев и патриарх Кирилл встретились с ним в мужском монастыре в Истре.

Президент России Владимир Путин пообещал, что проведет переговоры с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по поводу предложения об обмене пленными, с которым выступил лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук., пишет РБК.

Ранее официально о прямых переговорах Путина с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР не сообщалось.

Встреча Медведчука и Путина состоялась в подмосковной Истре во время посещения президентом России Ново-Иерусалимского мужского монастыря.

Медведчук сообщил Путину, что Украина готова освободить свыше 300 человек в рамках обмена пленными в Донбассе — в свою очередь, Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до нового года. «Я хочу обратиться к вам с просьбой проявить гуманизм и обратиться к главам непризнанных республик Захарченко и Плотницкому провести этот обмен как первый этап обмена всех на всех и освободить указанных лиц», - приводит слова Медведчука «Интерфакс».

 
 
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С просьбой о личном участии в переговорах по обмену пленными обратился к Владимиру Путину спецпредставитель Киева Виктор Медведчук. Путин, Медведев и патриарх...

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