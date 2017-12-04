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В Глубоком BMW после столкновения с Fiat вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода

05.12.2017 12:06 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 5 декабря, около 9.50, в городе Глубокое. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

По предварительной информации, водитель Fiat ехал по улице Московской и совершил столкновение с автомобилем BMW. От удара последний вылетел на тротуар, где сбил пешехода.

В результате наезда пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже скончался.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

 
 
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