В Глубоком BMW после столкновения с Fiat вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода

Смертельная авария произошла 5 декабря, около 9.50, в городе Глубокое. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

По предварительной информации, водитель Fiat ехал по улице Московской и совершил столкновение с автомобилем BMW. От удара последний вылетел на тротуар, где сбил пешехода.

В результате наезда пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже скончался.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.