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В Глубоком BMW после столкновения с Fiat вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода
Смертельная авария произошла 5 декабря, около 9.50, в городе Глубокое. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
По предварительной информации, водитель Fiat ехал по улице Московской и совершил столкновение с автомобилем BMW. От удара последний вылетел на тротуар, где сбил пешехода.
В результате наезда пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где позже скончался.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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Смертельная авария произошла 5 декабря, около 09.50.
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