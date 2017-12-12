В Гомеле пьяный бесправник не справился с управлением авто и врезался в автобус

Авария с участием автобуса и легковушки произошла утром 12 декабря на улице Барыкина в Гомеле, сообщили в ГАИ региона.





Водитель VW Golf ехал со стороны улицы Борисенко в направлении улицы Объездной. При повороте направо мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

В аварии пострадал 33-летний VW, с травмами его госпитализировали в областную больницу.

— Ранее мужчина был лишен водительского удостоверения за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Также более 20 раз он привлекался за различные нарушения ПДД, — отметили в ГАИ региона.



