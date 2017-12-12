﻿ В Гомеле пьяный бесправник не справился с управлением авто и врезался в автобус. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле пьяный бесправник не справился с управлением авто и врезался в автобус

13.12.2017 14:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авария с участием автобуса и легковушки произошла утром 12 декабря на улице Барыкина в Гомеле, сообщили в ГАИ региона. 


Водитель VW Golf ехал со стороны улицы Борисенко в направлении улицы Объездной. При повороте направо мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

В аварии пострадал 33-летний VW, с травмами его госпитализировали в областную больницу.

— Ранее мужчина был лишен водительского удостоверения за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Также более 20 раз он привлекался за различные нарушения ПДД, — отметили в ГАИ региона.


 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При повороте направо мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гидромет: ночью в четверг температура опустится до –10°С
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика