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Веры в себя и побед: новогоднее поздравление гимнастки Инны Жуковой
31.12.2017 19:06 — Разное | Sputnik Беларусь
"Хочется пожелать всему белорусскому народу огромного счастья в наступающем году, удачи, здоровья, веры в себя, побед по жизни", — сказала гимнастка.
Она также отметила, что даже небольшие стремления должны в новом году осуществляться.
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Серебряный призер Олимпийских игр 2008 года по художественной гимнастике, Инна Жукова обратилась к белорусам с новогодним поздравлением. Смотрите на видео, что...
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