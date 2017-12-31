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Веры в себя и побед: новогоднее поздравление гимнастки Инны Жуковой

31.12.2017 19:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Хочется пожелать всему белорусскому народу огромного счастья в наступающем году, удачи, здоровья, веры в себя, побед по жизни", — сказала гимнастка.

Она также отметила, что даже небольшие стремления должны в новом году осуществляться.

 
 
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Серебряный призер Олимпийских игр 2008 года по художественной гимнастике, Инна Жукова обратилась к белорусам с новогодним поздравлением. Смотрите на видео, что...

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