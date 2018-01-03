Альфа-банк отказался обслуживать российский оборонный сектор





Альфа-банк уведомил предприятия российского оборонного комплекса о том, что отказывается от их обслуживания.

Как сообщил «Эхо Москвы» первый зампредседателя совета директоров банка Олег Сысуев, решение принято в связи с введенными против России санкциями.

«Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски», - уточнил господин Сысуев. По его словам, предприятия отечественного оборонного комплекса составляли основную часть кредитного портфеля Альфа-банка.

О том, что из-за санкций сужается клиентская база банка, ранее заявил и акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман в интервью Forbes , опубликованном 29 декабря. Он подтвердил, что из-за ограничительных мер Альфа-банк перестал обслуживать оборонные предприятия.

«Конечно, мы оттуда ушли. Но оборонные предприятия в основном финансировало государство. Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню», - уточнил господин Фридман.