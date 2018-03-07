Запах парфюма и косметики, на окнах — шторки с кисточками, на стене и полочках — мягкие коврики, постельное белье в цветочек покрыто дивандеком, а кругом — плюшевые игрушки и разные интерьерные штучки… И это не будуар гламурной хозяйки дома, это кабина тягача Scania, на котором по дорогам от Европы до Азии колесит водитель-международник Елена Сахарчук. В преддверии женского праздника прекрасная Елена рассказала AUTO.TUT.BY, как сменила цветочки и пчелок на дальнобой, плачет ли, когда грузовик ломается в пути, и о чем ее часто просят коллеги-мужчины.





«Еще студенткой влезла в долги и купила „Яву“, носилась по деревням»

Родом Елена из Столбцовского района, все время жила в частном доме, поэтому не понаслышке знает, что такое деревенский труд. Но в город не рвалась, «потому что любила землю и все живое — от растений до живых существ». Эта любовь и определила на два последующих десятилетия ее профессию: после восьмого класса Лена отучилась в сельхозтехникуме на пчеловода, а потом закончила Горецкую сельхозакадемию.

— Но я всегда была отчаянная, хотела какого-то движения, скорость любила, — говорит она. — Еще когда училась в техникуме, получила права категории А, В. А потом влезла в долги и купила себе мотоцикл «Ява».

В красном шлеме с большим стеклянным забралом на своем мотоцикле Лена носилась по деревням, чем очень удивляла своих земляков, которые глядели ей вслед и только покачивали головой: «Ишь какая шустрая».

— Мне всегда чего-то эдакого хотелось, но я тогда еще не могла понять своих желаний: откуда они и что мне действительно надо, — призналась Елена.

Получив диплом, девушка пошла работать в колхоз пчеловодом, вышла замуж, потом на свет появились двое деток — Марина и Илья.



Фото предоставлено читательницей

— Закрутила жизнь, работа, семья, быт. Кстати, работа моя мне очень нравилась, это даже не работа, а хобби. У меня и дома пасека была — хорошее дело, а еще огород у меня был и сад огромный возле дома: яблони шикарные — плоды на всю руку, — с удовольствием и даже азартом рассказывает женщина.

Но шли годы, дети выросли — у каждого из них появились свои интересы, дочь вышла замуж и подарила Елене внука, а наша героиня отчего-то затосковала, хотя все в жизни было нормально и шло своим чередом, но чего-то ей все равно не хватало… Чего именно, через пару лет помог понять случай.

— Как-то я заехала на заправку, а рядом с ней стоянка, где парковались фуры. И вот я вижу, как из магазина выходит пара с покупками: женщина с красном костюме и мужчина. Направились они к большегрузам, мужчина зашел вперед и так галантно распахнул перед своей дамой водительскую дверцу тягача, а сам уселся за руль второго грузовика. Потом они парой, как лебеди по озеру, плавно выехали на трассу, а я все стояла с открытым ртом и смотрела им вслед. А потом в голове у меня тюкнуло: вот что мне надо — хочу за руль такой машины и в дальнюю дорогу. Ведь та женщина смогла, я что, хуже?





«Когда впервые выехала на трассу на фуре, от волнения даже ладошки вспотели»

А уже на следующий день Елена записалась на специальные курсы.

— Все спрашивали, зачем мне это надо. Я говорю: «В дальнобой пойду!», — но мужчины мне не верили. Так, под шутки-прибаутки, я, одна-единственная женщина, и училась в мужской группе. При этом ни одного занятия я не пропустила! А учеба давалась мне легко, потому что желание огромное у меня было.

Целый год женщина готовила себя к новой специальности — в центре училась на категории C, D, E, потом закончила курсы водителей-международников и прошла подготовку для перевозки опасных грузов. А пять лет назад Елена получила водительское удостоверение и начала искать фирму, которая бы согласилась взять ее водителем-международником.

— Оказывается, никто не хочет брать на эту должность женщин, тем более без стажа и опыта. Две недели я обзванивала предприятия и везде мне говорили «нет».





И только в российской фирме ООО «ДС-Логистик», где трубку подняла женщина, — замдиректора по эксплуатации Анна Болеславовна, вместо слова «нет» Елене начали задавать вопросы.

— В тот же день мне сообщили, что берут на работу! Замдиректора тогда сказала: «Докажи, девочка, что женщина тоже может выполнять такую работу не просто наравне, но даже и лучше мужиков!».

Конечно, в рейс Елену отправили не сразу — сперва она знакомилась в ремзоне с технической стороной своей работы. Придя в цех, наша героиня слегка испугалась, а в голове пронеслось: «Боже, куда я лезу», — но отступать — не в правилах Елены. Она вместе с мужчинами пробовала откручивать колеса, помогала слесарям менять радиатор, ролики и ремень ГРМ.





— В первый трехнедельный рейс я отправилась в качестве стажера-напарника опытного водителя Владимира. Думала, сперва буду сидеть на пассажирском месте и наблюдать, как машиной управляет учитель, а он мне сразу скомандовал: «Давай-ка за руль».

Елена признаётся: выехав на трассу за рулем, боялась «накосячить», что-то сделать неправильно, волновалась так, что даже ладошки вспотели. Однако, сидя на водительском месте и управляя огромной фурой, чувствовала, как распирает гордость за то, что смогла это сделать и, «как королева, плывет-едет по бесконечной дороге».





Учебный рейс по маршруту Беларусь — Чехия — Казахстан — Россия выдержала на отлично, а Владимир в своем отчете руководству написал, что Елена «готовый водитель, которого можно выпускать в рейсы самостоятельно». Во второй свой рейс, а был он в Польшу, Елена уже поехала одна.

«Могу поплакать, когда слушаю лирическую песню, а не из-за того, что машина сломалась»

— Я не боялась по незнанию заблудиться или каких-то поломок в пути, страшнее всего было что-то не так сделать с документами, ведь у меня их была целая папка: CMR-накладные, кипа бумаг на груз, тягач и прицеп для прохождения границы, документы для въезда в страну. Сделаешь ошибку — попадешь на огромный штраф.





Сейчас, когда стаж Елены пять лет, а за плечами около 900 тысяч километров дорог и 19 стран, которые она посетила, ее не испугаешь ничем. Более того, она и сама готова учить новичков азам дальнобойного мастерства.

— Работу эту я не считаю сугубо мужской. Выезжаем мы на обслуженной исправной машине. Конечно, по дороге может всякое случиться, со многими неисправностями я справляюсь сама. Могу починить световые приборы, проконтролировать уровень жидкостей, давление в колесах, закрепить груз, расчехлить и зачехлить тент, проверить нагрузку по осям в прицепе — это самое элементарное, что должен делать водитель. Бывало такое, когда на скорости в машине взрывалось колесо. Один раз мне пришлось менять его самой, но в остальных случаях на мой призыв откликались коллеги-мужчины.

Происходили на дорогах и серьезные неисправности. В одном из последних рейсов в Омске в тягаче Елены вышел из строя генератор. Рядом оказались дальнобойщики, которые помогли: при 23-градусном морозе ребята поднимали кабину тягача и меняли прибор прямо возле трассы.

— Конечно, в любое время суток, в выходные и праздничные дни на помощь придет дежурный механик. Но я до последнего пытаюсь решить вопрос сама, на месте, и только в крайнем случае звоню нашим механикам.



Этот огромный ключ с головками дальнобойщики называют «мясорубкой», весит которая не меньше 5 кг. Приходилось пользоваться ею и Елене

В своей работе Елена не разочаровалась, говорит, что и по складу характера она ей очень подходит: женщина она нетипичная — уравновешенная и спокойная, жизненные и рабочие трудности переживает стойко, без слез и заламываемых в истерике рук. Именно таким нравом должны обладать водители-профессионалы.

— Я могу поплакать, когда слушаю проникновенную песню или смотрю какое-нибудь лирическое кино. Ну, а из-за преград в жизни — сейчас уже нет, хотя такая сила воли ко мне пришла только с жизненным опытом.





«В рейсах ко мне на стрижку очередь из коллег-дальнобойщиков собирается»

Кабина тягача Елены по внутреннему убранству, конечно же, отличается от тех, в которых ездят мужчины. Хотя больше она похоже на уютную дамскую комнатку, украшенную всякими висюльками и игрушками. А еще чистота ослепительная — за этим международница следит строго, даже есть специальные тапочки для кабины.

Наполнение ящичков в машине тоже нетипичное: в одном ровными рядами стоят разные виды чая и кофе, сверкающий чистыми стенками стеклянный заварочный чайник и кружка, подаренная детьми. В двух других ящиках наполнение сугубо женское: в первом — кремы и косметика, второй — парикмахерский: шампуни, кондиционер и лак для волос, фен и плойка, несколько расчесок и даже ножницы для стрижки волос!





— Ножницы эти не просто так здесь лежат. В рейсе, во время стоянок, я стригу своих коллег, — рассказывает и улыбается Елена, а мы от удивления округляем глаза. — Да-да, я хорошо стригу. А мальчики наши все время в рейсах, постричься у них нет времени. Вот я их красивыми и делаю. Бывает, что даже очередь на стрижку собирается.

Елена рассказала, что наполнением своих косметичек она всегда пользуется и тщательно следит за своим внешним видом: во время стоянок и маникюр успевает сделать и глазки подкрасить.

— В Европе достаточно много женщин-дальнобойщиц. Но таков уж их менталитет, что они не слишком озабочены тем, что ногти у них не накрашены, а расческой может служить собственная пятерня. Я, наверное, не европейка, у меня так не получается. Обязательно мне нужен душ и чтобы там была розетка для фена. Не приведу себя в порядок — на улицу не выйду!























Кстати, мужчины-водители к Елене относятся уважительно, никаких панибратских выходок не позволяют.

— Возможно, все дело в том, как я общаюсь с ними. Я никогда не кокетничаю и не заигрываю, общаюсь на равных. Конечно, порой бывает сложно, ведь в мужском коллективе и матом могут ругнуться, не делая поблажки, что я рядом. Я на такое не обращаю внимания, но и себе таких слов не позволяю.





Выезжая в рейс, Елена обязательно берет с собой запас продуктов: овощи, консервы, домашние закатки.

— Раньше я все время готовила. Но в последнее время не всегда получается, поэтому в запасе должны быть продукты, которые можно сразу съесть. По мере необходимости я пополняю свои съестные припасы уже в магазинах тех стран, через которые я еду.

Кстати, несмотря на то, что Елена часто бывает возле больших заграничных гипермаркетов, ставить авто на прикол и ударяться в шопинг — не ее стихия.

— Ох, для меня делать покупки и выбирать какие-то вещи — это тяжелая работа. С большим удовольствием я посещаю отделы с автомобильными прибамбасами, вот там обязательно что-нибудь выберу для своей девочки — так я называю свою машинку.





Елена и сейчас ни капли не жалеет о том, что пять лет назад она коренным образом повернула свою судьбу, а о том, чтобы поменять свою работу на спокойную, думать даже не хочет — дальнобой стал частью ее жизни.

— Конечно, иногда я устаю от постоянных разъездов, в такие времена мне всего лишь нужно хорошо отдохнуть. Но не лежать на диване, а порабатать в огороде, в саду. А потом снова в путь. Буду работать, пока хватит сил и здоровья. А пчелами и цветочками займусь на пенсии. Если меня спросят, счастлива ли я, я отвечу — да, потому что сейчас я живу так, как хочу, а на работу хожу как на праздник.



