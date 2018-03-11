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Соболенко выбыла в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе
Белоруска Арина Соболенко выбыла из одиночного разряда турнира категории «Премьер» в американком Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.
В поединке 3-го раунда 19-летняя Арина Соболенко (№ 63 рейтинга WTA) проиграла 18-летней чешке Маркету Вондроушовой (№ 54) — 6:2, 6:2. Матч продожался 1 час.
В предыдущих поединках Арина Соболенко
В парном разряде Арина Соболенко вместе с Викторией Азаренко вышли во 2-й раунд,
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Белоруска Арина Соболенко выбыла из одиночного разряда турнира категории "Премьер" в американком Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.
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