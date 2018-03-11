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Соболенко выбыла в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

11.03.2018 22:23 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Арина Соболенко выбыла из одиночного разряда турнира категории «Премьер» в американком Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.


Фото: Reuters

В поединке 3-го раунда 19-летняя Арина Соболенко (№ 63 рейтинга WTA) проиграла 18-летней чешке Маркету Вондроушовой (№ 54) — 6:2, 6:2. Матч продожался 1 час.

Соболенко — Вондроушова — 2:6, 2:6

Эйсы 3−0.

Двойные ошибки 2−5.

Попадание первой подачи 67%-41%.

Выигрыш первой подачи 54%-84%.

Выигрыш второй подачи 29%-59%.

Реализация брейк-пойнтов 33%-83%.

Очки, выигранные на своей подаче 46%-70%.

В предыдущих поединках Арина Соболенко взяла верх над 31-летней представительницей США Варварой Лепченко (№ 66), а затем победила 18-ю ракетку мира 32-летнюю россиянку Светлану Кузнецову.

В парном разряде Арина Соболенко вместе с Викторией Азаренко вышли во 2-й раунд, взяв верх над интернациональным дуэтом Эжени Бушар (Канада) / Слоан Стивенс (США). Во 2-м раунде белоруски сыграют против российской пары Екатерина Макарова / Елена Веснина.

 
 
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Белоруска Арина Соболенко выбыла из одиночного разряда турнира категории "Премьер" в американком Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.

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