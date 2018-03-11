Когда нет времени ждать. Сколько стоят карточки, которые делают несколько минут

Во времена вечной спешки люди хотят экономить каждую минуту. Для тех, кто хочет рассчитываться карточкой, но не может ждать, пока ее выпустят, банки придумали мгновенный «пластик». FINANCE.TUT.BY выяснил, сколько стоят карточки, которые делают всего несколько минут.



фото с сайта hntr.ru

Мгновенные карты — неперсонифицированные, на них не указывается имя и фамилия держателя. Но функционал остается такой же, как у именной карты такого же типа. То есть, по ней можно будет рассчитываться в магазинах, снимать наличные в Беларуси и за рубежом, совершать покупки в Сети. Часто банки выпускают такие карты бесплатно.

Мы посмотрели какие мгновенные дебетовые карточки сейчас можно оформить в наших банках.

Название банка Стоимость мгновенной карты Срок действия и другие нюансы Идея Банк

Заказать карту Международная карта «Лучший курс» в USD/ EUR. Visa Electron — бесплатно, ежегодное обслуживание — 3USD/ EUR. Visa Classiс — 10 USD/ EUR.

Mastercard World PartyCard, стоимость выпуска — 10 руб., обслуживание бесплатное.

Mastercard Party Card [on air] — 19.90 руб. в год.

Visa Electron Дрожжи — выпуск и обслуживание бесплатно.

БЕЛКАРТ На здоровье — 7.90 руб. за весь срок.

Mastercard Ещё — 18 руб. за весь срок.

Mastercard Ещё [on air] — 34.90 руб. в год. До 3 лет. Альфа-Банк

Заказать карту Или Visa или Mastercard — 10 руб./5 USD или EUR. 3 года. МТБанк

Заказать карту Выпуск неименных карт бесплатный. Есть только сервисное обслуживание. В год карта стоит 19.90 руб., списывается разовым платежом в начале года пользования. Все неименные карты — MasterCard, с магнитной полосой, чипом и системой PayPass. 3 года. Оформить можно в чате (предоставляют анкету), по телефону или же в отделении. Также возможна доставка карты на дом курьером (бесплатная услуга). Белорусский народный банк

Заказать карту «Белкарт-Maestro». Бесплатно при условии поступления на счет не менее 450 руб. в день заключения договора. Такая карточка может быть выпущена только в белорусских рублях. 2 года. Банк БелВЭБ MasterCard Standard к счету в белорусских рублях, USD/EUR. Если карточка основная, то выпуск бесплатный. За дополнительную нужно будет заплатить 3 USD/EUR. Стоимость открытия текущего счета — 4 руб. Обслуживание в течение года 12 руб./ 7 USD/EUR. 3 года. Банк Решение Дебетовая карта Visa Electron. Стоимость выпуска и обслуживания — 5 руб./ 5 USD/EUR. Также можно бесплатно получить карту в случае оформления вклада (депозита) и выпуска основной карточки для последующего перечисления процентов и/или возврата вклада. 5 лет. Белагропромбанк Белкарт в рамках пакета «Забота» для пенсионеров — бесплатно. Mastercard Unembossed неперсонализированная «Депозитная карта» — бесплатно для клиентов банка, которые являются держателями платежных карточек в пакете «Забота» и «Зарплатный». Для остальных клиентов — 9 руб. 3 года. Беларусбанк БЕЛКАРТ оформляется и обслуживается бесплатно. БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro/ Visa Electron — 10 руб./ 5 USD/EUR/300 росс.руб. При оформлении через интернет-банкинг — 9 руб. Visa Classic и MasterCard Standard — 27 руб./ 20 USD/EUR/1000 росс.руб. В интернет-банкинге — 20 руб. Masterсard World — 70 руб./ 35 USD/EUR/2300 росс.руб. В интернет-банкинге — 60 руб. 3 года. Оформляются только при наличии карт в банке на момент обращения. Белгазпромбанк Если у клиента нет карт Белгазпромбанка, то можно бесплатно оформить 4 карты: Visa Classic или MasterCard Standard в разных валютах (USD/EUR, бел. рубли/росс.рубли). У клиента может быть только по 1 бесплатной карте в каждой из валют такого же класса. Например, если у вас есть только Visa Classic в USD, то вторая такая же будет стоить 10 USD, а все остальные бесплатно. 5 лет. Банк ВТБ (Беларусь) Visa Classic Unembossed. Оформление и выдача такой карточки осуществляется бесплатно. Сервисное обслуживание счета (не зависит от количества карточек к счету) — 4 руб./ 2 USD/ EUR или 100 RUB), а при наличии в течение месяца безналичных операций с карточкой на 200 BYN (для карт в инвалюте — 150 USD/EUR или 10 000 RUB) плата — 2 руб./1 USD/EUR или 50 RUB). Если операций по карточке не было, то деньги за сервисное обслуживание не списываются. Срок действия — 4 года. Получить карточку можно максимум за 15 минут. БПС-Сбербанк Visa Classic или MasterCard Standard обслуживание — 0.60 руб./месяц. Visa Gold или MasterCard Gold — 2.40 руб./месяц. 3 года. Нужно уточнять в отделении банка, есть ли нужная карточка. Приорбанк Visa Classic payWave и MasterCard Standard PayPass в белорусских рублях. Выдаются в рамках пакета услуг «Классический». За обслуживание — 3.50 руб. в месяц. Стоимость выпуска карточки без пакета услуг составляет 60 руб., при этом нет ежемесячной комиссии. 4 года. Технобанк Карточка ТАЛАКА — годовое обслуживание — 1.50 руб. Белкарт-Премиум (Моцная картка). Годовое обслуживание — 3 руб. 4 года. Выпуск в течение 15 минут. Белинвестбанк Visa Classic и MasterCard Standard. Стоимость 7.50 руб. 3 года. БСБ Банк MasterCard «Моцная картка». Выпуск и обслуживание бесплатное. Срок действия — 3 года. Карта активируется в течение 1 часа.

Стоимость мгновенной карты Срок действия и комментарии Идея Банк Международная карта «Лучший курс» в USD/ EUR с платежной системой Visa Electron/Visa Classic. Выпуск карты Visa Electron бесплатный, ежегодное обслуживание — 3USD/ EUR. Visa Classiс — 10 USD/ EUR.

Mastercard World PartyCard, стоимость выпуска — 10 руб., обслуживание бесплатное.

Mastercard Party Card [on air] — 19.90 руб. в год.

Visa Electron Дрожжи — выпуск и обслуживание бесплатно.

БЕЛКАРТ На здоровье — 7.90 руб. за весь срок.

Mastercard Ещё — 18 руб. за весь срок.

Mastercard Ещё [on air] — 34.90 руб. в год.

Заказать карту До 3 лет. Альфа-Банк Мгновенную карту можно получить сразу в отделении банка, стоимость зависит от выбранной валюты счета — 10 руб./5 USD или EUR.

Заказать карту 3 года. Платежная система на выбор: Visa или Mastercard. МТБанк Выпуск неименных карт бесплатный. Есть только сервисное обслуживание. В год карта стоит 19.90 руб., списывается разовым платежом в начале года пользования. Все неименные карты на пластике MasterCard, с магнитной полосой, чипом и системой PayPass.

Заказать карту 3 года. Оформить можно в чате (предоставляют анкету), по телефону или же в отделении. Сразу после заполнения карту можно забрать, также возможна доставка карты на дом курьером (бесплатная услуга). Белорусский народный банк У клиента есть возможность выпуска неименной карточки типа «Белкарт-Maestro», которая выдается сразу во время визита в офис банка. Можно получить бесплатно при условии поступления на счет с карточкой не менее 450 руб. в день заключения договора. Такая карточка может быть выпущена только в белорусских рублях.

Заказать карту 2 года. Функционал неименной карточки не отличается от функционала персонифицированной карточки такого же типа. Банк БелВЭБ Банк предлагает неперсонализированные карты MasterCard Standard к счету в белорусских рублях, USD/EUR. Основная и дополнительная национальная карта к счету предоставляется без взимания платы. При оформлении национальной карты в USD/EUR первая карта к счету оформляется без взимания платы, за каждую дополнительную плата составит 3 USD/EUR. Стоимость открытия текущего счета — 4 руб. Плата за предоставление права пользования международной картой MasterCard Standard в течение года 12 руб./ 7 USD/EUR. 3 года. Карты предоставляются сразу при обращении в отделение Банка. Банк Решение Дебетовая карта Visa Electron. По желанию клиента она может быть неименной (моментальное получение карты). Стоимость выпуска и обслуживания — 5 руб./ 5 USD/EUR, также предусмотрен бесплатный выпуск карты в случае оформления вклада (депозита) и выпуска основной карточки для последующего перечисления процентного дохода и/или возврата вклада. 5 лет. Оформление карт доступно в любом отделении нашего банка. Неименные карты выдаются только при обращении в отделение банка. Белагропромбанк Белкарт в рамках пакета «Забота» для пенсионеров — бесплатно. Mastercard Unembossed неперсонализированная «Депозитная карта» — бесплатно для клиентов Банка, являющихся держателями платежных карточек в пакете «Забота» и «Зарплатный». Для остальных клиентов — 9 руб. 3 года Беларусбанк Неперсонализированная карта может быть оформлена любой платежной системы (БЕЛКАРТ, Visa, MasterCard). БЕЛКАРТ оформляется и обслуживается бесплатно. БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro/ Visa Electron — 10 руб./ 5 USD/EUR/300 росс.руб. При оформлении карточки посредством Интернет-банкинга — 9 руб. Visa Classic и MasterCard Standard — 27 руб./ 20 USD/EUR/1000 росс.руб. В интернет-банкинге — 20 руб. Masterсard World — 70 руб./ 35 USD/EUR/2300 росс.руб. В интернет-банкинге — 60 руб. 3 года. Мгновенные карты оформляются только при наличии карт в банке на момент вашего обращения. Белгазпромбанк Если у клиента нет карт Белгазпромбанка, то можно бесплатно оформить 4 карты: Visa Classic или MasterCard Standard в разных валютах (USD/EUR, бел. рубли/росс.рубли). У клиента может быть только по 1 бесплатной карте в каждой из валют такого же класса. Например, если у вас есть только Visa Classic в USD, то вторая такая же будет стоить 10 USD, а все остальные бесплатно. Карты в банке оформляются неименными, на 5 лет, мгновенной выдачи. Карты все международные и пригодны для оплате в интернете и за границей. Банк ВТБ (Беларусь) Банк выдает дебетовые и кредитные карточки мгновенного выпуска Visa Classic Unembossed. Оформление и выдача такой карточки осуществляется бесплатно. Банком установлена ежемесячная плата за «сервисное обслуживание счета» (не зависит от количества карточек к счету) с гибкой системой скидок: для дебетовых карточек — 4 руб./ 2 USD/ EUR или 100 RUB), а при наличии в течение месяца безналичных операций с карточкой на 200 BYN (для карт в инвалюте — 150 USD/EUR или 10 000 RUB) плата тогда — 2 руб./1 USD/EUR или 50 RUB). Получить карточку можно максимум за 15 минут в любой точке обслуживания физических лиц. Для всех таких карточек плата за сервисное обслуживание счета будет равна 0 руб. в месяц, в котором не было операций по счету клиента. БПС-Сбербанк Visa Classic или MasterCard Standard обслуживание — 0.60 руб./месяц. Visa Gold или MasterCard Gold — 2.40 руб./месяц. 3 года. Нужно уточнять в отделении банка, есть ли нужная карточка. Приорбанк Можно мгновенно выпустить карточки Visa Classic payWave и MasterCard Standard PayPass. При обращении в отделение Приорбанка клиент сразу же может получить карточку бесплатно в пакете услуг «Классический». За обслуживание пакета услуг взимается 3.50 руб. в месяц. Стоимость выпуска карточки без пакета услуг составляет 60 руб., при этом нет ежемесячной комиссии. К счету в белорусских рублях выпускается неименная карточка на 4 года, при этом функциональные возможности совпадают с возможностями именных карточек такого же типа. Технобанк Платежная карточка ТАЛАКА. Годовое обслуживание — 1.50 руб. Белкарт-Премиум (Моцная картка). Годовое обслуживание — 3 руб. Данные карты могут быть неименными. 4 года. Выпуск в течение 15 минут. Белинвестбанк Visa Classic и MasterCard Standard. Стоимость 7.50 руб. 3 года. Получение сразу при обращении в отделение банка. БСБ Банк Банк может предложить бесплатный выпуск и обслуживание безыменных мгновенных карт. Клиент может получить карту на месте, в любом отделении Банка, карта становится активной в течение 1 часа.

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