Английский «Манчестер Юнайтед» и украинский «Шахтер» завершили свое выступление в Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Reuters

«Манчестер Юнайтед» завершил гостевой матч с «Севильей» нулевой ничьей. Такой счет сохранялся до середины второго тайма и в ответном поединке, но затем вышедший незадолго до этого на замену французский форвард испанского клуба Виссам Бен-Йеддер в течение пяти минут оформил дубль. Для выхода в следующий раунд команде Жозе Моуриньо нужно было забивать три гола, но хозяева ответили лишь одним точным выстрелом, автором которого стал Ромело Лукаку.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Байи, Валенсия (Мата, 77), Лингард (Марсьяль, 77), Янг, Феллайни (Погба, 60), Матич, Санчес, Рэшфорд, Лукаку.

«Севилья»: Рико, Кьер, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Васкес (Писарро, 87), Банега, Сарабия, Нзонзи, Корреа (Гайс, 89), Муриэль (Бен-Йеддер, 72).

В другом поединке дня итальянская «Рома» со счетом 1:0 обыграла донецкий «Шахтер». Единственный гол на счету боснийского форварда Эдина Джеко. Первый матч завершился победой «Шахтера» со счетом 2:1, а это значит, что за счет гостевого гола в следующий раунд проходит «Рома».

«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци, Стротман, Де Росси, Ундер (Жерсон, 65), Наингголан, Перотти, Джеко (Эль-Шаарави, 89).

«Шахтер»: Пятов, Ордец, Исмаили, Бутко, Ракицкий, Фред, Степаненко (Алан Патрик, 74), Тайсон, Марлос (Дентиньо, 82), Бернард, Феррейра.