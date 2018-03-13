Четыре главных совета, которые Хокинг дал человечеству

Сегодня стало известно , что в возрасте 76 лет умер британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг. Несмотря на болезнь, давно приковавшую его к креслу, известный ученый всю свою жизнь работал, писал книги и выступал с лекциями. Вспоминаем, какие советы успел дать Хокинг человечеству.

Фото: Reuters

Нужно опасаться искусственного интеллекта

Стивен Хокинг неоднократно предупреждал людей об опасности искусственного интеллекта.

В 2014 году в интервью BBC ученый выразил уверенность , что компьютеры в конечном счете обретут самосознание и заменят человеческую расу, так как они развиваются гораздо быстрее чем биологическая жизнь.

«Примитивные формы искусственного интеллекта уже существуют. Но я думаю, что дальнейшее их развитие приведет к концу человечества», — рассказал астрофизик.

В 2015 году во время лондонской конференции Zeitgeist 2015 он даже назвал примерные сроки того, когда искусственный интеллект станет умнее людей:

«Компьютеры обгонят человека в интеллектуальных способностях в течение следующих 100 лет. Когда это случится, нужно быть уверенными, что цели компьютеров совпадают с нашими. Очень заманчиво отмести мысли о высокоинтеллектуальных машинах как о простой научной фантастике. Но это было бы нашей ошибкой — потенциально худшей ошибкой за всю историю», — сказал тогда Хокинг.

Кадр из к/ф «Терминатор» о роботах-убийцах.

Тогда же, вместе с Илоном Маском и Стивом Возняком он подписался под открытым письмом, призывающее запретить «защитное автономное вооружение» или, другими словами, роботов-убийц.

В письме авторы предупреждают, что гонка вооружений с искусственным интеллектом не приведет ни к чему хорошему. К примеру, уже в ближайшие годы могут появиться боевые дроны, которые можно будет запрограммировать на поиск и убийство внесенных в базу людей.

Хокинг считал, что развитие искусственного интеллекта может привести к гибели людей, но вполне допускал и позитивное развитие ситуации:

«Эволюция искусственного интеллекта может стать как наиболее позитивным, так и самым страшным фактором для человечества. Мы должны осознавать опасность, которую он собой представляет».

Ученый отмечал, что при умелом подходе искусственный интеллект способен решить большинство проблем, которые существуют в мире: «Впрочем, я считаю, что это вовсе не обязательно произойдет».

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Нужно бежать с Земли

В 2016 году Стивен Хокинг предупредил человечество о неминуемой техногенной катастрофе, которая произойдет в ближайшую тысячу лет.

Тогда физик выделил три основные угрозы для человечества: ядерную войну, глобальное потепление и созданные генетической инженерией вирусы. По мнению физика, в ближайшее время они не угрожают человеку, но с течением времени что-то «может пойти не так».

Спасение человечества Хокинг видел в переселении с Земли. «Мы не будем основывать автономные колонии в космосе, по крайней мере в ближайшие сто лет, так что мы должны быть очень осторожны», — предупредил будущие поколения землян ученый. «Я не думаю, что мы выживем в течение следующего тысячелетия, если не сбежим с нашей хрупкой планеты», — сказал он.

Изображение: phys.ncku.edu.tw

«У нас заканчивается пространство, единственные места, куда можно направиться, — это другие миры. Пришло время исследовать другие солнечные системы. Это может быть единственным, что спасет нас от нас самих. Я убежден, что людям нужно покинуть Землю», — рассказал физик рассказал на фестивале Starmus в городе Тронхейм.

В конце 2017 года Хокинг уточнил , сколько времени осталось у землян до катастрофы. По его словам, человечество погибнет примерно в 2600 году, после того как Земля превратится в «пылающий огненный шар».

Катастрофа на Земле, говорил он тогда, произойдет из-за перенаселения и увеличения потребления энергии, и спасение людей возможно только на других планетах: «Человечество должно смело идти туда, где еще никто не бывал, если хочет продлить свой род еще на миллион лет», — заявил ученый.

Выступая по видеосвязи на саммите Tencent WE в Пекине, Хокинг призвал инвесторов поддержать его проект Breakthrough Starshot, цель которого — путешествие к ближайшей в Солнечной системе звезде Альфа Центавра. По мнению ученого, там может находиться пригодная для жизни планета.

Нужно избегать контакта с внеземными цивилизациями

В 2016 году Хокинг снялся в короткометражном документальном фильме, в котором предостерег землян от контактов с инопланетными цивилизациями.

В фильме физик проводит виртуальное путешествие на экзопланету Gliese 832c, расположенную в созвездии Журавля всего в 16 световых годах от нашей планеты.

Gliese 832c в сравнении с Землей.

«Если бы на Gliese 832c была разумная жизнь, мы бы ее уже услышали, — говорил Хокинг. — Когда-нибудь земляне получат сигнал с похожей планеты, и нам не стоит торопиться с ответом. Встреча с развитой цивилизацией будет похожа на встречу Христофора Колумба с коренными американцами, которая для последних закончилась не очень хорошо».

Физик-теоретик считал, что землянам не стоит идти на контакт с внеземными цивилизациями, хотя их поиск прекращать не следует. Он говорил, что при поступлении сигнала человечеству надо затаиться, чтобы избежать вероятной опасности, исходящей от инопланетян, в частности, возможной колонизации Земли.

Нужно опасаться черных дыр

Главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр.

Он называл микроскопические черные дыры источником практически неограниченной энергии для человечества в будущем и предупреждал об опасностях, с которыми могут столкнуться люди при попытке использовать в своих целях гравитационные объекты:

«Черная дыра солнечной массы может вырабатывать частицы излучения Хокинга с малой скоростью, в связи с чем его практически будет невозможно заметить. Но если ее уменьшить до размеров холма, то тогда черная дыра будет вырабатывать рентгеновское и гамма-излучение с суммарной мощностью около десяти миллионов мегаватт, чего хватит на питание электроприборов Земли».

При этом малые черные дыры, по мнению ученого, могут представлять опасность для планеты, поскольку они могут мигрировать к центру Земли и таким образом вызвать глобальную катастрофу.

Гораздо безопаснее было бы удерживать эти массивные объекты на значительном расстоянии от планеты (например, на околоземной орбите). Хокинг считал возможным в будущем создание таких дыр, в том числе благодаря прогрессу в теории струн.

Изображение: NASA, and M. Weiss (Chandra X -ray Center).

Одновременно он заявлял , что попадание в черную дыру не обязательно приведет к уничтожению. Это может быть вход в параллельную вселенную.

Хокинг считал, что есть два возможных варианта развития событий при попадании человека в черную дыру. Первый предполагает, что информация не проникает внутрь, а остается на «поверхности» горизонта — в данном случае человек перейдет в «хаотичное и бесполезное» состояние, из которого он никогда не выберется.

Второй вариант — черная дыра может быть порталом в параллельную вселенную, где события могут развиваться иным образом.

Несмотря на возможность относительно благоприятного исхода путешествия, Хокинг не стал бы рисковать: «Я заинтересован в совершении космического полета, но (лететь в черную дыру. — Прим. ред.) я пробовать не буду».

Читайте также: Десять теорий о конце Вселенной