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Завершающая двадцать седьмая сессия Березовского районного Совета депутатов 27-го созыва состоялась шестого марта

21.03.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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В ее работе принял участие председатель Березовского райисполкома Л.А. Мартынюк. 

На сессии был рассмотрен отчет председателя Березовского районного Совета депутатов Н.Г. Чижа (на  фото) о деятельности Совета депутатов в 2017 году и состоянии дел на подведомственной территории. Обращаясь к депутатам и приглашенным, Николай Григорьевич отметил, что за неполные четыре года было проведено 27 сессий и 25 заседаний президиума райсовета, на которых было рассмотрено соответственно 178 и 164 вопроса. Была обсуждена работа всех отраслей народного хозяйства, социальной сферы, вопросы жизнеобеспечения населения района. Важно, что все решения по основным вопросам в процессе их подготовки получили широкое обсуждение среди депутатов, районных служб, жителей района.

– Исходя из задач, стоящих перед районным Советом депутатов, его деятельность, как и каждого депутата по своему основному месту работы, была направлена на выполнение важнейших параметров прогноза социально-экономического развития, исполнение бюджета, но приоритетными были вопросы, касающиеся повседневных нужд и запросов населения района, – подчеркнул Н.Г. Чиж. – Основной организационно-правовой формой работы Совета является сессионная. В 2017 году было проведено семь сессий. При их подготовке депутаты райсовета, руководители районных служб, председатели сельских Советов, население района вносили предложения при рассмотрении актуальных вопросов жизнеобеспечения. Всего рассмотрено 48 вопросов. В целях повышения эффективности рассматриваемых вопросов и более детального их изучения практиковались выездные сессии. Во-шло в практику работы районного Совета заслушивание хода выполняемых решений. Такая информация звучит на каждой сессии. И это очень важно. В межсессионный период деятельность районного Совета осуществлялась через его президиум, на рассмотрение которого выносятся актуальные вопросы работы отдельных сельских Советов, районных служб и юридических лиц, вопросы подготовки и проведения сессий, награждений, утверждаются мероприятия по реализации критических замечаний и предложений.

Постоянно в поле зрения райсовета, райисполкома, районных служб находились вопросы благоустройства и наведения санитарного порядка в сельских населенных пунктах, городах, на закрепленных территориях и кладбищах. Объем средств, затраченных на благоустройство и санитарное содержание сельских населенных пунктов района, в прошлом году составил более 288 тыс. рублей, причем 14 тыс. рублей – это средства, собранные населением. Проведена значительная работа, в результате которой в сельских населенных пунктах снесено 105 ветхих и аварийных домов, в 2016 году было 88. Ежегодно в Березовском районе сносится больше всех таких домов в Брестской области. Продолжались работы по удалению аварийных деревьев, их количество составило 550 штук, установке новых и ремонту существующих заборов, соответственно 3025 и 3182 погонных метра, высажено около 11 тыс. деревьев. На кладбищах в прошлом году установлено 900 и отремонтировано 358 погонных метров заборов, удалено 563 аварийных дерева. В текущем году это дело необходимо завершить и начать работы по приведению в порядок бесхозных захоронений. А они есть на каждом кладбище, включая городские.

Многое сделано по наведению порядка на земле и благоустройству, но еще больше предстоит сделать. И уже сейчас необходимо начать работу. В кратчайшие сроки надо навести порядок после зимы. Особенно важно, чтобы каждый житель принял участие в наведении санитарного порядка как на своей дворовой территории, так и вокруг ее. Это должно стать нормой для каждой семьи. Если говорить о городских жителях, то, к сожалению, многие из них занимают иждивенческую позицию, считая, что ЖКХ, местная власть обязаны создать им комфортные условия проживания. Поэтому и ЖКХ, и избранному депутатскому корпусу 28-го созыва необходимо поставить работу домовых комитетов на совершенно новый уровень. К сожалению, абсолютное большинство из них работает только на бумаге, в отличие от старост в сельских населенных пунктах.

В 2017 году депутатами района было проведено более 700 приемов и встреч с избирателями, в ходе которых поступило около 322 обращений, заслушано 158 отчетов депутатов. Среди наиболее частых обращений: подсыпка и грейдирование, ремонт дорог и улиц, работа потребительской кооперации, удаление аварийных деревьев, качество воды и подтопление земельных участков, наведение порядка возле пустующих домов и др. Вопросы, требующие финансовых вложений, берутся на контроль, включаются в планы соответствующих организаций и по мере выделения средств решаются.

За годы работы депутатов 27-го созыва значительно улучшилась подготовка вопросов для рассмотрения на сессиях сельских Советов. Вошло в практику проведение сессий с посещением объектов тех отраслей, работа которых рассматривается. Это дает возможность более глубокого изучения положения дел на местах и снятия отдельных вопросов в ходе подготовки сессий.

– Как показала практика, одной из наиболее эффективных форм взаимодействия местных органов власти и проживающим на подве домственной территории населением является проведение местных собраний и сходов граждан, где рассматриваются самые разные вопросы жизнеобеспечения населения каждого конкретного населенного пункта, – сказал Николай Григорьевич. – И, конечно, очень важно учитывать все обращения и просьбы граждан, высказанные в ходе проведения сходов, принимать меры по их реализации, о чем регулярно информировать райисполком и райсовет. В прошлом году проведено 180 сходов граждан, в текущем уже 23. И это очень важно, так как решение вопросов местного значения, которые население поднимает на сходах, – это главная задача органов местного управления и самоуправления.

Н.Г. Чиж также доложил о своей работе как председателя районного Совета депутатов, отметив, что на сессии и заседания президиума в первую очередь для рассмотрения выносились вопросы, которые волнуют многих жителей района и от решения которых в конечном результате зависят настроение людей, комфортность их проживания. В соот ветствии с утвержденным графиком он проводил личные приемы граждан, прямые телефонные линии. Выездные приемы – ежемесячно, в райсовете – регулярно, по мере обращения жителей района. На прямые линии к нему обратилось 19 человек, на личные приемы – 73.

– Хочу выразить огромную благодарность всему депутатскому корпусу района, нашему сенатору В.И. Чайчицу, депутатам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Л.И. Качине и А.В. Ткачуку, председателю районного исполнительного комитета Л.А. Мартынюку, членам исполкома, руководителям районных служб и отделов, председателям горсельсоветов за совместную работу, – отметил Николай Григорьевич. – Наш район всегда занимал лидирующие позиции в Брестской области. Уверен, что новый состав депутатского корпуса района совместно с исполнительной властью будет делать все для укрепления таких позиций района и главное – для  улучшения качества жизни наших людей.

В обсуждении доклада приняли участие депутаты А.Б. Петровский и С.С. Василевский, а также председатель Сигневичского сельского Совета депутатов Е.С. Луцкевич. Они отметили большой вклад Н.Г. Чижа в социально-экономическое развитие района, особенно сель-ских территорий. С положительной стороны оценил работу депутатского корпуса за четыре прошедших года председатель Березовского райисполкома Л.А. Мартынюк. Леонид Алексеевич поблагодарил Николая Григорьевича за большую результативность работы по улучшению жизнеобеспечения населения, немалый вклад в развитие района и вручил ему Грамоту Березовского райисполкома. Большая группа депутатов райсовета 27-го созыва была награждена Грамотами и Благодарственными письмами райисполкома и Совета депутатов за плодотворный труд в органах местного самоуправления и значительный личный вклад в развитие Березовщины.

На сессии были также рассмотрены вопросы «Об утверждении природного символа Березовского района» и «О софинансировании проекта международной технической помощи «Ландшафтно-ориентированное и управляемое местными сообществами развитие сельских территорий долины реки Ясельда», с информацией об этом выступил депутат, директор ГПУ «Республиканский биологический заказник «Споровский» В.Н. Протасевич.

По каждому из вопросов были приняты соответствующие решения.

Победители конкурса среди сельских Советов депутатов и сельисполкомов Березовского района  по решению вопросов жизнеобеспечения населения за 2017 год:

Селецкий сельский Совет депутатов и сельский исполнительный комитет (председатель Владимир Николаевич Хилько) – диплом I степени.

Междулесский сельский Совет депутатов и сельский исполнительный комитет (председатель – Юрий Александрович Каштелян) – диплом II степени.

Стригинский сельский Совет депутатов и сельский исполнительный комитет (председатель – Иван Павлович Крагель) – диплом III степени. 

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

 

 
 
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На сессии был рассмотрен отчет председателя Березовского районного Совета депутатов Н.Г. Чижа (на фото) о деятельности Совета депутатов в 2017 году и состоянии дел...
 
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