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Показываем как в Каменце строится новое здание пожарной аварийно-спасательной части
22.03.2018 11:06 — Разное | Навiны Камянеччыны
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Строительство нового здания пожарной аварийно-спасательной части в Каменце началось в конце 2017 года. Новое здание МЧС строится с привлечением средств ЕС на месте бывшей базы, возведенной еще в 50-е годы прошлого века. Оно включает в себя гаражный бокс, двухэтажный административно-бытовой комплекс с актовым и тренажерным залами, образовательным центром и комнатами отдыха для личного состава.
Фото Дениса ТРОЦЮКА.
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Строительство нового здания пожарной аварийно-спасательной части в Каменце началось в конце 2017 года. Новое здание МЧС строится с привлечением средств…
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