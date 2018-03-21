Показываем как в Каменце строится новое здание пожарной аварийно-спасательной части

Строительство нового здания пожарной аварийно-спасательной части в Каменце началось в конце 2017 года. Новое здание МЧС строится с привлечением средств ЕС на месте бывшей базы, возведенной еще в 50-е годы прошлого века. Оно включает в себя гаражный бокс, двухэтажный административно-бытовой комплекс с актовым и тренажерным залами, образовательным центром и комнатами отдыха для личного состава.





















Фото Дениса ТРОЦЮКА.