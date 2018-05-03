Компании Республики Корея изучат возможность участия в строительстве автомагистрали «Восточный обход» в Гомеле по принципу государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом шла речь на встрече представителей компаний КЕС, PyungHwa Engineering, DaeHan Engineering с руководством Гомельского горисполкома.





Эти компании специализируются на проектировании, строительстве различных объектов и уже имеют опыт в реализации проектов по принципу ГЧП в некоторых странах мира, отметил заместитель директора КЕС Ким Е Чол.

О важности объекта «Восточный обход» для областного центра участникам встречи рассказал заместитель председателя Гомельского горисполкома Сергей Андреев. Он подчеркнул, что магистраль позволит перераспределить транспортные потоки, снизив нагрузку на центральную часть города. Проект включает пять этапов. Один из них уже реализован. Предполагается, что протяженность трассы «Восточного обхода» превысит 41 км, включая 400-метровый мост через Сож и пять путепроводов. Расчетная интенсивность движения — 18 тысяч автомобилей в сутки.

В качестве варианта для реализации проекта предлагается заключение контракта ГЧП на условиях «строительство — эксплуатация — передача». Возврат инвестиций компаний предполагается через взимание платы за проезд транзитных автомобилей, компенсационные выплаты из бюджета на содержание объекта, а также через получение прибыли от инфраструктурных объектов: АЗС, точек общепита, логистических центров, пояснил заместитель начальника управления экономики горисполкома Дмитрий Литвинов.

В ближайшее время представители компаний Республики Корея побывают на месте, где планируется реализовать проект, ознакомятся с необходимой информацией для принятия дальнейших решений.

Кроме того, южнокорейские специалисты планируют в Беларуси участвовать в конкурсе по выбору частного партнера по реконструкции автомобильной дороги М10 в рамках реализации пилотного проекта государственно-частного партнерства.