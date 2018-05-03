﻿ Построить "Восточный обход" Гомелю, возможно, помогут корейцы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Построить "Восточный обход" Гомелю, возможно, помогут корейцы

13.04.2018 17:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компании Республики Корея изучат возможность участия в строительстве автомагистрали «Восточный обход» в Гомеле по принципу государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом шла речь на встрече представителей компаний КЕС, PyungHwa Engineering, DaeHan Engineering с руководством Гомельского горисполкома.


Эти компании специализируются на проектировании, строительстве различных объектов и уже имеют опыт в реализации проектов по принципу ГЧП в некоторых странах мира, отметил заместитель директора КЕС Ким Е Чол.

О важности объекта «Восточный обход» для областного центра участникам встречи рассказал заместитель председателя Гомельского горисполкома Сергей Андреев. Он подчеркнул, что магистраль позволит перераспределить транспортные потоки, снизив нагрузку на центральную часть города. Проект включает пять этапов. Один из них уже реализован. Предполагается, что протяженность трассы «Восточного обхода» превысит 41 км, включая 400-метровый мост через Сож и пять путепроводов. Расчетная интенсивность движения — 18 тысяч автомобилей в сутки.

В качестве варианта для реализации проекта предлагается заключение контракта ГЧП на условиях «строительство — эксплуатация — передача». Возврат инвестиций компаний предполагается через взимание платы за проезд транзитных автомобилей, компенсационные выплаты из бюджета на содержание объекта, а также через получение прибыли от инфраструктурных объектов: АЗС, точек общепита, логистических центров, пояснил заместитель начальника управления экономики горисполкома Дмитрий Литвинов.

В ближайшее время представители компаний Республики Корея побывают на месте, где планируется реализовать проект, ознакомятся с необходимой информацией для принятия дальнейших решений.

Кроме того, южнокорейские специалисты планируют в Беларуси участвовать в конкурсе по выбору частного партнера по реконструкции автомобильной дороги М10 в рамках реализации пилотного проекта государственно-частного партнерства.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компании из Кореи изучат возможность участия в строительстве автомагистрали "Восточный обход" в Гомеле по принципу государственно-частного партнерства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пассажирский автобус попал в ДТП в Болгарии, погибли 10 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика