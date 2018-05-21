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Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

21.05.2018 22:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Клещи открыли охоту на людей. В 2018 году за медицинской помощью уже обратилось почти 2 тысячи белорусов после укуса кровососущих паразитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

Эпидемиологи отмечают, этот уровень значительно превышает прошлогодние цифры. Естественным процессам размножения насекомых способствует погода – тепло как летом. Популяция клещей выросла в полтора раза. А вот случаев заболевания лайм-боррелиозмом втрое меньше, всего 9 случаев. Но на нашествие кровососущих эпидемиологи реагируют своим контрнаступлением.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

Теперь и не подумаешь, что месяц назад жизнь вот этого милого Мартина подходила к трагичному финишу. Пес в самом расцвете сил, ему всего 4 года, буквально на глазах хозяйки за один вечер стал увядать.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

Татьяна Некрашевич:
Впервые отказался от еды, для лабрадора это просто нонсенс. А утром водили на прогулку и он сам не мог идти: задние ноги подкашивались и стал мочиться кровью. Это было очень страшно. Мы сразу его в ветеринарную клинику практически занесли на руках.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

К скоропостижной кончине лабрадора приблизил настоящий вампир. С клещом тет-а-тет Мартин встретился на городской лужайке у дома. Пока владельцы недоумевали: что с псом, очаг укуса под шерстяным покровом так и не обнаружили, вирус стремительно разнесся по всему организму мохнатого. Невозвратный процесс разрушения изнутри остановила двойная доза лекарств.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

Хоть атакуют кровососы чаще в сельской местности или в лесу, но и зеленые городские массивы им не чужды. 10% укушенных – жители городов. Так ли страшен клещ, как его рисуют? Укус животного – это мелочи, страшилка кроется куда глубже – в вирусе.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

В нашей стране встречаются 12 видов клещей, самые распространенные и опасные из них – иксодовые. Именно они переносчики возбудителей инфекционных болезней – лайм-боррелиоза и клещевого энцефалита.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

Алла Дашкевич, заведующий эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Самое важное – обратиться к врачу-специалисту и принять профилактическое антибактериальное лечение. Оно эффективно в первые 72 часа после укуса клеща. Для того, чтобы определить инфицирован клещ какими-либо возбудителями или нет, проводятся лабораторные исследования.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

В Беларуси можно сделать прививку от так называемых клещевых вирусов. Однако, подействует она только через несколько месяцев, то есть к сезону надо готовиться еще зимой. Немаловажно и это своеобразная профилактика, знать о реальных вампирах все.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

К примеру, развенчаем миф о том, что клещи-десантники. С деревьев они не прыгают, а заседают в основном в кустах и траве не выше 1,5 метров. Еще из стереотипов – растительное масло – инструмент изгнания. Конечно, благодаря маслянистой капле зверь непременно начнет задыхаться и вылазить, вот только сопровождается это обильным выделением его слюны, которая усиленно и разносит заразу.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

Анастасия Дехтяр, СТВ:
А мы объявляем войну клещам! Поднимаем белый флаг, но это не означает, что мы сдаемся, это будет наша приманка. На белый лоскуток мы будем охотиться на клещей проведем по кустам. Наши сети абсолютно стерильны, клещей нет. Значит, можно в Лошицком парке гулять.

Укусы клещей. Что делать, если вас укусил клещ?

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

В Беларуси места массового отдых, парки, зеленые зоны постоянно под контролем эпидемиологов. Там, где есть вероятность подцепить клеща, проходит настоящая зачистка. Специальными акарицидами.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

Ирина Липская, заведующий отделом профилактической дезинфекции Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Оценка эффективности осуществляется через 5 и 35 суток. После проведенной обработки. Сбор ягод и грибов разрешается не ранее 40 дней после проведенной обработки. Остаточное действие средства порядка месяца-полтора.

Знать о вампирах всё. Как обезопасить себя от укуса клеща?

Впрочем, от встречи с кровопийцами никто не застрахован. И здесь единственная гарантия – самоконтроль и бдительность. Так что прежде, чем отправляться на променад по зеленым горизонтам следует изучить меры предосторожности и вооружиться спецсредствами.

 
 
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Новости Беларуси. Клещи открыли охоту на людей. В 2018 году за медицинской помощью уже обратилось почти 2 тысячи белорусов после укуса кровососущих...
 
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