«Первую аптеку я открыл для мамы». Как семейная история превратилась в аптечную сеть, которой доверяют тысячи людей

Источник материала: ProBusiness



Александр Мысливец

InLek — это не просто аптеки. Это история о том, как из одной маленькой точки в подвале выросла сеть, которая сегодня снабжает препаратами всю страну, развивает собственное производство и формирует культуру сервиса на аптечном рынке.

Учредитель компании Александр Мысливец и исполнительный директор Наталья Ермаченок рассказали, с чего все начиналось, почему важнее всего — люди, и как в аптечном бизнесе побеждает не только ассортимент, но и эмоция.

«Мама сказала: "Открой аптеку". Я не смог отказать»

Александр Мысливец: Более 30 лет назад я и не думал связывать жизнь с аптечным бизнесом. У меня было подвальное помещение и совершенно другие планы. А потом мама — провизор высшей категории — неожиданно сказала: «Открой аптеку, я буду в ней работать».

В то время частных аптек в Беларуси не было вовсе. Идея казалась безумной, но мама попросила — а как тут откажешь?





Мы собрали документы, наладили поставки из России и начали завозить препараты, которых в стране попросту не было. Люди приезжали к нам из других городов — звонили прямо с вокзала, спрашивали, как найти ту самую аптеку с «дефицитными лекарствами».

Первые недели были тихими. Но уже через месяц стало ясно — нас ждали. Аптека ожила, а вместе с ней родился бизнес.

«Пока все боролись за Минск, мы пошли в Могилёв»

Когда на рынке появились первые конкуренты, Александр принял нестандартное решение — не сражаться за место в столице, а уйти в регионы.

Александр Мысливец: Все шли в Минск. А мы — в Могилёв. И не прогадали. Там нас ждали не меньше. Это был момент, когда из одной аптеки стала рождаться сеть.





Наталья Ермаченок: Я тогда училась в медколледже. Часто заходила именно в ту аптеку — атмосферу невозможно было не заметить. Там не просто продавали лекарства. Там слышали людей. И мне хотелось стать частью этой команды. Сегодня из тех пяти первопроходцев каждый — руководитель или сильный эксперт в отрасли. Мы выросли вместе с компанией.

От аптечного зала — к дистрибуции и собственным брендам

Рост сети быстро показал: без собственной логистики и поставок устойчивость не построить.

Александр Мысливец: Сначала оптовая база обслуживала только наши аптеки. Это давало нам манёвренность и уверенность: нужные препараты всегда на полках.

А сегодня мы снабжаем не только себя, но и половину рынка. И даже если я покупаю что-то в аптеке конкурентов — часто это всё равно наш товар.





Следующий шаг — производство. Компания уже запустила собственные бренды и расширяет ассортимент. Это не просто про бизнес — это про контроль качества и уверенность, что нужные препараты дойдут до каждого.

«Фармацевт — не только эксперт, он человек, которому доверяют»

Если спросить Наталью, в чем главная сила сети, она ответит не задумываясь: люди.



Наталья Ермаченок

Наталья Ермаченок: Даже с девятью годами обучения я поняла: знаний о лекарствах мало. Нужно уметь разговаривать, чувствовать человека. Мы создали собственную систему обучения, где тренируем не только фарму, но и сервис.

Раз в год топ-менеджмент лично объезжает аптеки — не для галочки, а чтобы увидеть, как живёт сеть. Это не кабинетные отчёты, а настоящая «проверка пульса».

Контроль качества — многоуровневый: «тайные покупатели», отзывы, цифровые системы. Лучшие фармацевты становятся наставниками. «Если ты хочешь строить сильную сеть, начинай с сильных людей», — говорит Александр.

«Фуксия? Я даже не знал, что это за цвет»

InLek начинала как «Зеленый лист» — зеленый цвет, стандартный логотип, типовой интерьер. Но однажды команда решила: хватит быть «одними из многих».

Александр Мысливец: Жена предложила фирменный цвет — фуксию. Я спросил: «Что это вообще такое?» (смеется). И согласился.

Сначала все сопротивлялись, но именно эта яркая деталь выделила нас на фоне других аптек.

Мы перестали быть просто аптекой — стали брендом, который видно издалека. И это работает: узнаваемость, комфорт, атмосфера — все имеет значение.





Онлайн: не мода, а новая реальность

Когда в стране наконец разрешили онлайн-продажи, InLek была готова.

Александр Мысливец: Наш портал лежал «на низком старте» почти год. Мы знали, что время придёт. Оно пришло во время пандемии.

Сегодня всё больше людей заказывают онлайн, получают консультации по телефону и экономят время. Это не замена аптеки — это продолжение заботы, но в новом формате.

«Мы не гонимся за количеством. Мы строим доверие»

Компания не стремится быть крупнейшей по количеству аптек. Но хочет быть первой — по доверию.





Александр Мысливец: Мы не просто открываем новые точки. Мы создаём места, куда людям хочется возвращаться. Развиваем онлайн и офлайн одновременно, гибко реагируем на рынок. Это не гонка, это путь.

5 вещей, на которых держится успех InLek