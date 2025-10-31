|
Как новый канал продаж помогает перевыполнить план
31.10.2025
Еще в августе участник совместного
«В своей категории мы заняли 90-е место, но цель так и остается — попасть в двадцатку лидеров по результатам 2026 г.»
— В сентябре мы стремились увеличить продажи, количество подписчиков в Instagram, разработать и утвердить модели сумок на весну-лето 2026. Со всем этим моя команда справилась. Удалось достичь результата даже больше, чем стояло в плане, на 12%. Выручка превысила ₽ 5 млн. Также мы сделали поставку нашей продукции на крупнейший белорусский онлайн гипермаркет 21 vek.by. Там, к слову, уже есть первые продажи. Намерены делать все возможное, чтобы наши сумки стали популярными не только на маркетплейсе WB, но и во всей Беларуси.
Рост подписчиков в Instagram составил порядка 1000 человек. За месяц мы получили 120 000 просмотров/охватов наших постов/рилс, много лайков и комментариев. Около 500 новых положительных отзывов на WB. В своей категории мы заняли 90-е место, но цель так и остается — попасть в 20-ку лидеров по результатам 2026 г. Встречались с командой в офисе, чтобы определить новые модели сумок на SS26. Отсмотрели коллекции ключевых европейских производителей аксессуаров, изучили трендовые материалы и цвета на 2026 г., разработали 12 новых моделей сумочек, которые мы надеемся станут бестселлерами весной 2026 г.
«Планируем создать на 2026 г. отдельные линейки моделей для зумеров и миллениалов»
Считаю, что успешный результат в сентябре стал возможен благодаря четкому фокусу и вовлеченности всей команды. В октябре планируем:
