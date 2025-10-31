Как новый канал продаж помогает перевыполнить план

Источник материала: ProBusiness





Еще в августе участник совместного проекта «Про бизнес» и «Ресолва» Александр Бородачев говорил о непростой конкуренции на Wildberries, но уже в сентябре нашел новый канал продвижения свой продукции. Он убежден, что задача всегда имеет несколько решений, главное — не отступать, а действовать. «Про бизнес» узнал, как команда ООО «Капасити Инвест» отработала начало осени.

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему.

«В своей категории мы заняли 90-е место, но цель так и остается — попасть в двадцатку лидеров по результатам 2026 г.»

— В сентябре мы стремились увеличить продажи, количество подписчиков в Instagram, разработать и утвердить модели сумок на весну-лето 2026. Со всем этим моя команда справилась. Удалось достичь результата даже больше, чем стояло в плане, на 12%. Выручка превысила ₽ 5 млн. Также мы сделали поставку нашей продукции на крупнейший белорусский онлайн гипермаркет 21 vek.by. Там, к слову, уже есть первые продажи. Намерены делать все возможное, чтобы наши сумки стали популярными не только на маркетплейсе WB, но и во всей Беларуси.

Рост подписчиков в Instagram составил порядка 1000 человек. За месяц мы получили 120 000 просмотров/охватов наших постов/рилс, много лайков и комментариев. Около 500 новых положительных отзывов на WB. В своей категории мы заняли 90-е место, но цель так и остается — попасть в 20-ку лидеров по результатам 2026 г. Встречались с командой в офисе, чтобы определить новые модели сумок на SS26. Отсмотрели коллекции ключевых европейских производителей аксессуаров, изучили трендовые материалы и цвета на 2026 г., разработали 12 новых моделей сумочек, которые мы надеемся станут бестселлерами весной 2026 г.





























«Планируем создать на 2026 г. отдельные линейки моделей для зумеров и миллениалов»

Считаю, что успешный результат в сентябре стал возможен благодаря четкому фокусу и вовлеченности всей команды. В октябре планируем:

выполнить продажи на ₽ 4,5 млн,

удержать ДРР в диапазоне 5−7%,

из полученных образцов сумочек выбрать окончательно коллекцию на весну 2026 г.,

разработать и утвердить ключевые показатели: выручку, ассортиментную матрицу, маржинальность.

пересмотреть отгрузку и создать на 2026 г. отдельные линейки моделей для зумеров и миллениалов.

