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Житель Великобритании обнаружил бункер времен Второй мировой войны в своём дворе
Убежище времён Второй мировой войны нашёл в своём дворе житель Великобритании.
Крис Скотт во время работы в саду обнаружил старую дренажную крышку. Мужчина открыл её и увидел заброшенный бункер. Он состоит из двух комнат, рассчитан на сто человек и имеет два выхода.
Скотт был ошеломлён данной находкой, ведь соседи говорили, что в их окрестностях должен быть бункер, но мужчина не придавал этому значения.
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Скотт был ошеломлён данной находкой, ведь соседи говорили, что в их окрестностях должен быть бункер, но мужчина не придавал этому значения.
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