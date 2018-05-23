«Удача в придачу»: победители 69-го тура получили ценные призы

Каждый вторник в игре «Удача в придачу!» «Евроопт» разыгрывает три автомобиля и квартиру в Минске. 22 мая не стало исключением. Своих обладателей нашли призы 69-го тура. Квартира и три автомобиля достались покупателям, совершившим покупки в магазинах торговой сети на прошлой неделе. А 24 мая победители получили заветные ключи.

Пусть и на пенсии, а пожить в столице Зоя Рабко из Солигорска всегда мечтала. Получить желанные ключи от новой квартиры в Минске помогла обычная шоколадка. Внуков – любителей сладкого – у Зои Анатольевны четверо. И совсем скоро они смогут приезжать в Минск в гости к бабушке с дедушкой.

До сих пор жители Солигорска ни разу не выигрывали суперпризы. В 69 туре удача заглянула в город дважды. Обладательница синего внедорожника от «Евроопт» – Раиса Хомич из Солигорска.

Сергей Гусаров из деревни Коробчицы Гродненского района во вторник дождался не только родственников из Твери, но и большой удачи. И, кажется, до сих пор не может осознать, что покупки к застолью принесли новый автомобиль.

Победу с минчанкой Галиной Хомченко разделили и посетители одного из ломбардов. О выигрыше внедорожника она узнала прямо на работе. Победительница 11 лет назад училась в автошколе, теперь обещает наконец получить водительское удостоверение.

Новый шанс пополнить ряды счастливчиков – уже во вторник, 29 мая. На призы юбилейного 70-го тура будут претендовать все игровые коды, полученные за покупки с 21 по 27 мая. На кону более 30 тысяч денежных призов по 5 и 500 рублей, 3 внедорожника и квартира в престижном районе столицы. За розыгрышем суперпризов можно следить в прямом эфире ОНТ в 18:20, за розыгрышем денежных призов – в прямой трансляции на сайте evroopt.byв 19:00. Нужные покупки могут изменить и вашу жизнь.