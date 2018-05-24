Лесной пожар в Канаде подобрался к нескольким городам: проводится эвакуация

На юге страны разбушевалась огненная стихия, сообщают СМИ.

Опасность нависла над населёнными пунктами Литл Гранд Раппидс и Пауингасси. Из-них уже эвакуировали более 1000 жителей. Ещё около 750 остаются в городах, им оказывают всю необходимую помощь военнослужащие и сотрудники Красного Креста.

Из-за изолированности города, людей приходится увозить при помощи самолётов. Несколько пилотов помогают в эвакуации жителей на личных воздушных судах. Всех пострадавших переправляют в столицу провинции Манитоба город Виннипег.

Пожар распространился на площади в 20 тысяч гектаров. В тушении принимают участие спасатели и несколько самолётов. По предварительной версии пожарных, огненная стихия разразилась из-за беспечности человека.