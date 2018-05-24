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Лесной пожар в Канаде подобрался к нескольким городам: проводится эвакуация
На юге страны разбушевалась огненная стихия, сообщают СМИ.
Опасность нависла над населёнными пунктами Литл Гранд Раппидс и Пауингасси. Из-них уже эвакуировали более 1000 жителей. Ещё около 750 остаются в городах, им оказывают всю необходимую помощь военнослужащие и сотрудники Красного Креста.
Из-за изолированности города, людей приходится увозить при помощи самолётов. Несколько пилотов помогают в эвакуации жителей на личных воздушных судах. Всех пострадавших переправляют в столицу провинции Манитоба город Виннипег.
Пожар распространился на площади в 20 тысяч гектаров. В тушении принимают участие спасатели и несколько самолётов. По предварительной версии пожарных, огненная стихия разразилась из-за беспечности человека.
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На юге страны разразилась огненная стихия, сообщают СМИ.
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