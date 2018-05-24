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Хотите принять на работу иностранца
25.05.2018 — Разное | Лоевский край
Осуществление иностранными работниками трудовой деятельности в Республики Беларусь допускается в соответствии с положениями Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» (далее — Закон) и других актов законодательства Республики Беларусь, если занятие свободных рабочих мест (вакансий) не может быть обеспечено гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь.
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Осуществление иностранными работниками трудовой деятельности в Республики Беларусь допускается в соответствии с положениями Закона Республики Беларусь «О...
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