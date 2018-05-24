Хотите принять на работу иностранца

Осуществление иностранными работниками трудовой деятельности в Республики Беларусь допускается в соответствии с положениями Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» (далее — Закон) и других актов законодательства Республики Беларусь, если занятие свободных рабочих мест (вакансий) не может быть обеспечено гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь.

Согласно статье 23 Закона, трудящиеся-иммигранты могут осуществлять трудовую деятельность в Республике Беларусь при условии получения в управлении по гражданству и миграции специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью иностранного гражданина в Республике Беларусь и заключения трудового договора с трудящимся-иммигрантом, зарегистрировать его в подразделении по гражданству и миграции в месячный срок со дня заключения.

Согласно статье 26 Закона, для использования труда иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, в количестве, превышающем десять человек, наниматель Республики Беларусь обязан получить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы в Департаменте по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь.

В соответствии с п.26 Правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 20 января 2006 г. № 73, уполномоченные должностные лица юридического лица или физические лица, ходатайствующие о въезде иностранца в Республику Беларусь, пребывании или проживании в Республике Беларусь, принимают меры по его своевременной регистрации, получению им разрешения на временное проживание, выезду его по истечении определенного ему срока пребывания в Республике Беларусь.

Нарушение порядка осуществления трудовой деятельности влечет привлечение к административной ответственности иностранного гражданина в соответствии с частью первой статьи 23.55 КоАП Республики Беларусь, нанимателя — в соответствии с частью четвертой статьи 23.55 КоАП Республики Беларусь.

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