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В Минске пропал восьмиклассник, его ищут уже три дня

25.05.2018 22:44 — Разное | Партизан  
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В Минске милиция объявила о розыске двух учеников из разных школ: во вторник пропал восьмиклассник, а в четверг — шестиклассник.

Идет поиск 15-летнего Александра Артимовича. Во вторник, 22 мая примерно в 7.20 утра, он ушел на занятия и пропал. Восьмиклассник учится в средней школе № 183 (ул. Геологическая, 63-а), а проживает по переулку Клумова, 5.

Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома
Приметы: на вид 16 лет, рост около 165−170 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые. Был одет: байка светло-серого цвета с капюшоном, спортивные брюки на байке светло-серого цвета, кроссовки черного цвета с зелеными вставками по бокам. При себе имел школьный рюкзак черного цвета со шлейками бирюзового цвета.

Всех, что знает о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 8 (025) 922−14−89 или 102 (милиция).

В четверг, 24 мая примерно в 15.00, 12-летний Дмитрий Кореневский отправился из школы домой, но там не появился. Мальчик учится в СШ № 76 по улице Беломорской, 15. Известно, что ранее он уже уходил из дома.

Фото предоставлено: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

В пятницу к вечеру официальный представитель Первомайского РУВД Екатерина Добровольская сообщила, что ребенок найден.


Мальчика нашли недалеко от ресторана быстрого питания вблизи станции метро «Немига». Оперативники передали его сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних, которые, в свою очередь, связались с родителями ребенка и провели с ними разъяснительную беседу.


 
Теги: Минск
 
 
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В Минске милиция объявила о розыске двух учеников из разных школ: во вторник пропал восьмиклассник, а в четверг — шестиклассник.
 
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