|
В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
>
Аркадия Бабченко застрелили неизвестные, когда он возвращался из магазина. Он был убит при входе в квартиру.
«От полученного ранения (предположительно – в спину) потерпевший скончался в карете скорой. ЧП произошло на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе столицы» –
Аркадий Бабченко был известен как оппозиционный журналист, вынужденный уехать из России в феврале 2017 года, ссылаясь на неоднократные угрозы после высказывания о катастрофе Ту-154 над Черным морем: тогда он заявил, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова не достойны сожаления.
Сегодня утром в своем фейсбуке Аркадий оставил следующий
«Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается».
Не получается, Аркадий. Редакция приносит соболезнования жене и дочери, друзьям и близким журналиста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аркадия Бабченко застрелили неизвестные, когда он возвращался из магазина. Он был убит при входе в квартиру. «От полученного ранения (предположительно – в спину)...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)