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В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко

29.05.2018 22:47 — Разное | KYKY  
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Аркадия Бабченко застрелили неизвестные, когда он возвращался из магазина. Он был убит при входе в квартиру. 

«От полученного ранения (предположительно – в спину) потерпевший скончался в карете скорой. ЧП произошло на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе столицы» – сообщила в своем фейсбуке начальник отдела коммуникации в главном управлении Нацполиции в Киеве Оксана Блищик. «Погибший – гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов». Позже она дополнила информацию: «Убийство произошло в квартире, где жил мужчина. Предварительно известно, что прозвучало несколько выстрелов. Следственно-оперативные группы работают на месте преступления и в больнице. Обрабатываем место преступления, прилегающую территорию. Жена убитого находится в шоковом состоянии, пока мы не можем пообщаться – с ней находятся врачи. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины».

Аркадий Бабченко был известен как оппозиционный журналист, вынужденный уехать из России в феврале 2017 года, ссылаясь на неоднократные угрозы после высказывания о катастрофе Ту-154 над Черным морем: тогда он заявил, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова не достойны сожаления.
С августа 2017-го жил в Киеве, где в октябре стал ведущим программы «Prime: Бабченко» на крымско-татарском телеканале ATR.

Сегодня утром в своем фейсбуке Аркадий оставил следующий пост:

 «Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается».

Не получается, Аркадий. Редакция приносит соболезнования жене и дочери, друзьям и близким журналиста.

 
 
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Аркадия Бабченко застрелили неизвестные, когда он возвращался из магазина. Он был убит при входе в квартиру.  «От полученного ранения (предположительно – в спину)...
 
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