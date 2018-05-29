В Париже в бывшей промзоне недалеко от центра в 2012 году хотели построить Олимпийскую деревню. Но право принимать Олимпиаду выиграл Лондон. Однако планы что-то изменить остались и вот теперь здесь достраивается самый новый жилой район города. Блогер, фотограф и путешественник Илья Варламов так резюмировал свои впечатлениями о французских новостройках: «очень крутой Париж».





В общей сложности в районе хотят построить 3400 квартир, а также 140 000 кв. метров офисных помещений и 30 000 кв. метров торговых. Обратите внимание на разнообразие архитектуры — одинаковых зданий просто нет, каждый дом уникален.





Из 3400 квартир 500 будут предназначены для студентов и молодых специалистов, а 200 — для пожилых людей. Всего в Клиши-Батиньоль должны поселиться 7500 человек.





Как так вышло, что все здания в районе разные? Просто участок не отдают на откуп одному застройщику. Строительством жилых домов занимаются примерно 15 девелоперов, действия которых координирует специально созданная в 2010 году компания Paris Batignolles Aménagement.









Здания разные не только по архитектуре, но и по назначению. Есть офисная недвижимость — она как раз около железной дороги. Высотность тоже разная. Какие-то здания этажей в 16, в среднем все не больше 10. Но вообще, это нетипично высокий для Парижа район. Как так вышло? Просто тут разбили огромный крутой парк, поэтому застройщикам разрешили построить здания на несколько этажей выше обычного.





Очень важно, чтобы в одном районе была недвижимость разного назначения. Должны быть и рабочие места, и развлечения, и жилье. Район Клиши-Батиньоль необычен тем, что рабочих мест тут будет в полтора раза больше, чем местных жителей. Такой расклад обычно характерен для центра города. Во многом это связано со строительством комплекса юстиции.





Общее руководство проектом осуществляет мэрия Парижа. Она отвечает за общественные здания (школы, колледжи, детские сады и т.д.), перепланировку улиц, пневматический мусоропровод, железнодорожные переезды и согласование проекта с SNCF (Французская железная дорога), которой принадлежит большая часть земли.





Район Клиши-Батиньоль (Clichy-Batignolles) находится в 177-м округе Парижа, в пределах кольцевой дороги (бульвара Периферик) и всего в 3 км от Елисейских полей. Он занимает 54 гектара. Значительная его часть находится на территории бывшей сортировочной станции SNCF.

Железная дорога по-прежнему проходит сквозь район, но теперь здесь находится станция парижской пригородной электрички «Пон Кардине». Кроме того, вблизи района есть сразу 2 станции 13-й линии метро, а через некоторое время будет продлена еще и 14-я линия.



В этой части района жилье уже средней этажности. Посмотрите, какие крутые фасады.





У всех окон этого дома есть глухие ставни, когда они закрываются — окно исчезает с фасада. Из-за этого вы каждый раз видите разный фасад.









Дворы закрыты, они принадлежат жителям и обслуживаются нанятыми ими компаниями, поэтому и находятся за забором.





Во всем районе есть пневматический мусоропровод. Поэтому мусорные площадки можно делать прямо на первом этаже дома. Нет запаха и грязи.





Застройка довольно плотная, за счет этого нет пустырей, каждый уголок земли как-то используется.





Один из самых крутых комплексов в новом районе. Здесь два здания — черное и белое. Обратите внимание, что в здании стоят маленькие домики. Фактически можно жить в многоэтажном здании, но в собственном доме.





Здесь еще интересно решение с балконами. У здания есть бетонный «стержень», а его опоясывают галереи балконов. Их намеренно сделали узкими, в стиле парижских домов времен Османа. Комплекс построен по проекту французской студии AAVP. Авторы хотели придать дому визуальную «хрупкость», что им и удалось благодаря внешним галереям. Паррейра называет эту конструкцию словом «мантилья».





Подъезд сквозной, из него можно сразу попасть во двор. Вход в подъезд перекликается формами с домиками на верхних этажах.





А это новое здание Парижского суда. Местные СМИ обычно называют его новым Дворцом правосудия, по аналогии со старым Дворцом правосудия, расположенным на острове Сите. В здании разместилось сразу 90 залов судебных заседаний.

А это детский сад.









Сердце района Клиши-Батиньоль — большой парк Мартина Лютера Кинга. Он выступает не только как общественное пространство, но и как связующее звено между разными зонами застройки. Парк открылся в 2007 году. Тогда он был относительно небольшим (4,3 га), но с тех пор ведутся работы по его расширению.





Необязательно укатывать все дорожки в асфальт или мостить их плиткой. Когда хорошо уложено грунтовое покрытие, когда есть дренажная система, грязи от таких дорожек практически никакой.





Детская площадка.





В парке Мартина Лютера Кинга представлено 630 видов растений. Они высажены таким образом, чтобы парк круглый год оставался живым. Если все рассчитано верно, он даже зимой не будет пустым и бесцветным.





К 2020 году озеленение района должно закончиться, и площадь парка к тому времени составит уже 10 гектаров.

Больше информации об устройстве районов Парижа можно найти на сайте varlamov.ru.