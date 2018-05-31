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В Минске 75-летний пьяный бесправник на Geely тяжело травмировал 3-летнего ребенка
В Минске легковушка сбила женщину с ребенком. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла 31 мая, около 19.30, на улице Матусевича. По предварительной информации, 75-летний водитель Geely ехал со стороны улицы Лещинского в направлении улицы Жудро и совершил наезд на 25-летнюю женщину и 3-летнего ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП пешеходы получили травмы и были госпитализированы. У ребенка зафиксированы ЧМТ тяжелой степени, перелом затылочной кости.
— Водитель имеет явные признаки алкогольного опьянения, при этом лишен права управления транспортными средствами. Также он неоднократно задерживался сотрудниками ГАИ за управление автомобилем, не имея прав, — рассказали в ГАИ.
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Мама с ребенком шли по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора.
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