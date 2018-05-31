В Минске 75-летний пьяный бесправник на Geely тяжело травмировал 3-летнего ребенка

В Минске легковушка сбила женщину с ребенком. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Авария произошла 31 мая, около 19.30, на улице Матусевича. По предварительной информации, 75-летний водитель Geely ехал со стороны улицы Лещинского в направлении улицы Жудро и совершил наезд на 25-летнюю женщину и 3-летнего ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.





В результате ДТП пешеходы получили травмы и были госпитализированы. У ребенка зафиксированы ЧМТ тяжелой степени, перелом затылочной кости.

— Водитель имеет явные признаки алкогольного опьянения, при этом лишен права управления транспортными средствами. Также он неоднократно задерживался сотрудниками ГАИ за управление автомобилем, не имея прав, — рассказали в ГАИ.