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В Минске 75-летний пьяный бесправник на Geely тяжело травмировал 3-летнего ребенка

31.05.2018 22:11 — Разное | Tut.by  
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В Минске легковушка сбила женщину с ребенком. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Авария произошла 31 мая, около 19.30, на улице Матусевича. По предварительной информации, 75-летний водитель Geely ехал со стороны улицы Лещинского в направлении улицы Жудро и совершил наезд на 25-летнюю женщину и 3-летнего ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.


В результате ДТП пешеходы получили травмы и были госпитализированы. У ребенка зафиксированы ЧМТ тяжелой степени, перелом затылочной кости.

— Водитель имеет явные признаки алкогольного опьянения, при этом лишен права управления транспортными средствами. Также он неоднократно задерживался сотрудниками ГАИ за управление автомобилем, не имея прав, — рассказали в ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Мама с ребенком шли по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора.
 
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