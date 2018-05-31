На большой сцене Купаловского театра готовится премьера спектакля режиссера Андрея Прикотенко по мотивам пьесы Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", сообщили www.interfax.by в пресс-службе театра.

"В Национальном академическом театре имени Янки Купалы начался репетиционный период нового спектакля с рабочим названием "Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира. Над постановкой работает известный российский режиссер Андрей Прикотенко. Премьера спектакля состоится 8 сентября 2018 года", - рассказала в театре.

В данный момент Андрей Прикотенко – главный режиссёр Новосибирского государственного драматического театра "Старый дом". В качестве режиссёра-постановщика Андрей Прикотенко работал в театрах Москвы, Риги, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Орла. Ранее с 2007 по 2009 год являлся художественным руководителем русского театра им. А. Чехова в Риге. Также режиссёр сотрудничал с Большим драматическим театром имени Товстоногова, где поставил спектакли: «Лето одного года» по пьесе Эрнеста Томпсона с Алисой Фрейндлих и Олегом Басилашвили, №Калека с острова Инишмаан№ по пьесе Мартина Макдоны, "Трактирщица" Карло Гольдони и "Ревизор" Николая Гоголя. Всего на сценических площадках поставил более 30 спектаклей.

Его спектакль "Операнищих", премьера которого состоялась осенью 2017 года в Московском академическом театре сатиры, привлек много внимания московской театральной публики. Главную роль в спектакле сыграл Максим Аверин. В ноябре прошлого года минчане могли оценить стиль режиссера по спектаклю "Мой бедный Марат", показанному во время гастролей Санкт-Петербургского театра "Приют комедианта".



Новый спектакль А.Прикотенко на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы будет представлять собой уникальный проект для белорусского театрального искусства.

"В нем впервые будет задействована генеративная медиаграфика. Кроме этого, в спектакле будут использоваться гироскутеры, квадрокоптеры, куб с голографическим покрытием, а также инновационные решения в работе со сценографией, костюмами и светом", - рассказали в белорусском театре.

Театральный проект интересен и тем, что представляет собой новое прочтение известной классики Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", которая на протяжении многих лет ставится лучшими режиссерами в выдающихся театрах мира – это также важное событие и для белорусского национального драматического театра.

В Купаловском ожидают, что спектакль вызовет большой интерес у театральной публики и привлечет много внимания СМИ, критиков и театроведов. Кроме этого, инновационность постановки, на взгляд специалистов, делает ее интересной для иностранных зрителей, поэтому театр планирует гастроли со спектаклем.

Ранее похожий театральный проект Андрей Прикотенко воплощал на сцене новосибирского театра "Старый дом" – спектакль "Sociopath /Гамлет", по мотивам "Гамлета" Уильяма Шекспира, представляет собой новое прочтение классического произведения, а также использует нестандартные, уникальные приемы.

"Почему социопат? Сегодня это наиболее распространённый тип. В виду нравственного кризиса, в котором оказался человеческий вид, – прямое следствие Онегина, Печорина, наконец, Зилова из "Утиной охоты", – рефлексирующего персонажа, который в конце концов переродился в социопата – человека, уставшего рефлексировать по поводу несовершенства человеческой природы, несовершенства окружающего мира, и понял, что человечество находится в глобальном кризисе, из которого выйти невозможно. Так получился наш социопат", – отмечает режиссёр Андрей Прикотенко, говоря о спектакле "Sociopath / Гамлет", который станет прототипом новой постановки на Купаловской сцене.

Отдельно стоит отметить работу художницы. Над костюмами для нового спектакля работает Ольга Шаишмелашвили, уже известная белорусскому зрителю по спектаклю Купаловского театра "Translations". Ее сценографические работы в музыкальных и драматических театрах Санкт-Петербурга, Киева, Перми, Челябинска, Башкирии, Японии хорошо известны поклонникам театрального искусства. Художница также работала над созданием костюмов к спектаклю Андрея Прикотенко "Sociopath / Гамлет".

В марте режиссёр и художница по костюмам встретились с труппой Купаловского театра, чтобы выбрать актеров для участия в новой постановке. Уже известно, что в сентябре на главной сцене мы увидим актеров Марту Голубеву, Павла Харланчука, Михаила Зуя, Александра Казелло, Юлию Шпилевскую, Валентину Гарцуеву, Дмитрия Есеневича, Дмитрия Тумаса, Александра Зеленко, Андрея Дробыша, Павла Павлютя, Павла Остроуха и других.