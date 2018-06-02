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3 июня финалисты Национального отбора на «Евровидение» выступят в Гомеле

03.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В концерте примут участие финалисты разных лет. Финалистка Детского Евровидения Диана Громова. Основатель группы «Радиоволна», финалист Национального отбора 2018 Влад Чижиков. Обладатель Гран-при «Славянского базара - 2016», трижды финалист национального отбора (2013, 2015, 2016) Алексей Гросс. Многократная участница национальных отборочных конкурсов в Беларуси и в Польше NAPOLI (Ольга Шиманская).


Все молодые, красивые, титулованные. Все, как один - лауреаты музыкальных премий «Песня года». Отличная возможность для гомельчан сравнить и помечтать, что было бы, если бы… А заодно и подумать, что нужно сделать для того, чтобы…


Пришедшим обещают живой звук и живые эмоции, теплую – по погоде – атмосферу. Вот только жаль, что победа на «Евровидении» вновь прошла стороной и даже дальше от нас, чем обычно.

Фото: Facebook

 
 
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В концерте примут участие финалисты разных лет. Финалистка Детского Евровидения Диана Громова. Основатель группы «Радиоволна», финалист...
 
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