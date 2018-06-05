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Сергей Ровнейко освобожден от должности
06.06.2018 14:34 — Разное | Беларусь Сегодня
Напомним, что чиновника задержали с поличным при вымогательстве и получении взятки в 200 тысяч долларов. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Напомним, что чиновника задержали с поличным при вымогательстве и получении взятки в 200 тысяч долларов. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения...
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