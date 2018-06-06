От 90 рублей в месяц. Выбираем лучший кредит без дополнительных комиссий

FINANCE.TUT.BY сравнил лучшие предложения по потребительским кредитам без дополнительных комиссий. Кроме того, мы рассчитали возможные ежемесячные платежи и общую переплату для каждого такого предложения.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что в итоговую таблицу попадают только кредиты с прозрачными условиями. По ним нет дополнительных комиссий, страховок, не нужны поручители или залог, нет запретов на досрочное погашение. Нас в первую очередь интересуют предложения для новых клиентов банков, без особенных условий для оформления.

Главные выводы из анализа текущих условий по кредитам:

уже несколько месяцев ставки по кредитам держатся примерно на одинаковом уровне, не снижаются, а за последний месяц несколько банков даже повысили их на пару процентов;

оформить кредит можно со ставкой до 16,45%, и это основная масса предложений. В целом же ставки будут варьироваться в пределах от 12,5% до 29%;

для того чтобы оформление кредита было быстрым и простым, стоит обратить внимание на предложения, не требующие наличия справки о доходах. Сейчас есть достаточное количество кредитов с максимальной суммой до 5000 рублей без подготовки документов, но лидирует МТБанк . По кредиту «Проще простого» можно оформить до 15 000 рублей без справки;

. По кредиту «Проще простого» можно оформить до 15 000 рублей без справки; максимальный срок кредитного договора составляет 84 и 72 месяца. Такое предложение действует у Франсабанка и Альфа-Банка соответственно. Для остальных банков срок составит до 60 месяцев. В нашу выборку попало достаточное количество предложений со сроком до 12 месяцев. Это объясняется тем, что по кредитам с короткими сроками банки чаще всего устанавливают самые низкие и выгодные ставки;

и соответственно. Для остальных банков срок составит до 60 месяцев. В нашу выборку попало достаточное количество предложений со сроком до 12 месяцев. Это объясняется тем, что по кредитам с короткими сроками банки чаще всего устанавливают самые низкие и выгодные ставки; в начале этого года среди банков были очень популярны предложения со сниженной процентной ставкой в первые месяцы использования кредита. Сейчас такое предложение есть только у БТА Банка. В первые 30 дней ставка составит 12,99%, и это на 3 процентных пункта меньше основной действующей ставки.

Посмотреть таблицу прозрачных кредитов:

Банк, кредит Ставка (в скобках указаны изменения) Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах (в скобках указаны изменения) МТБанк,

«Проще простого»

16% до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт»

12,9% до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы РРБ-Банк,

«12 месяцев»

14,5% до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк «Решение»,

«Стандарт»

16,4% (-12,6%) до 48 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта»

16,8% до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит»

16% до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей Идея Банк,

«Простой»

29% до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Банк Москва — Минск,

«на ЛИЧНОЕ»

16,45% до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Паритетбанк,

Потребительский кредит

14 (+1,1%)−16,3% (без справки о доходах — 16−16,45%), ставка зависит от срока до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 (+1000) рублей Альфа-Банк,

«Кредит наличными»

25,9% (+2%) — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60 28,9% (+2%) — в иных ситуациях до 72 месяцев, до 30 000 рублей, без справки о доходах Банк БелВЭБ,

«Спрынтар»

13,1% — для сроков до 12 мес., 14,5% — для сроков от 13 мес. до 48 мес. до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Беларусбанк,

Потребительский кредит

12,5−16,4% (+1%) в зависимости от срока до 60 месяцев, сумма не ограничена, справка о доходах для любой суммы Белинвестбанк,

«Личный выбор»

16,45% до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей БПС-Сбербанк,

«Пора действовать»

16,3% до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей БТА Банк,

«Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный»

18% до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Цептер Банк,

«На удачу»

15,99% до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк,

«Возможно все»

15,5% — при сроке от 13 до 60 мес., 16,4% — при сроке кредита от 61 до 84 мес. до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк, кредит, ставка (в скобках указаны изменения) Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах (в скобках указаны изменения) МТБанк,

«Проще простого»



16% до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт»



12,9% до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы РРБ-Банк,

«12 месяцев»

14,5% до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк «Решение»,

«Стандарт»



16,4% (-12,6%) до 48 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта»



16,8% до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит»



16% до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей Идея Банк,

«Простой»



29% до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Банк Москва — Минск,

«на ЛИЧНОЕ»



16,45% до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Паритетбанк,

Потребительский кредит



14 (+1,1%)−16,3% (без справки о доходах — 16−16,45%), ставка зависит от срока до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 (+1000) рублей Альфа-Банк,

«Кредит наличными»



25,9% (+2%) — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60 28,9% (+2%) — в иных ситуациях до 72 месяцев, до 30 000 рублей, без справки о доходах Банк БелВЭБ,

«Спрынтар»



13,1% — для сроков до 12 мес., 14,5% — для сроков от 13 мес. до 48 мес. до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Беларусбанк,

Потребительский кредит



12,5−16,4% (+1%) в зависимости от срока до 60 месяцев, сумма не ограничена, справка о доходах для любой суммы Белинвестбанк,

«Личный выбор»



16,45% до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей БПС-Сбербанк,

«Пора действовать»



16,3% до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей БТА Банк,

«Зачетный»



12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный»



18% до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Цептер Банк,

«На удачу»



15,99% до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк,

«Возможно все»



15,5% — при сроке от 13 до 60 мес., 16,4% — при сроке кредита от 61 до 84 мес. до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Сколько придется заплатить банку

Чтобы оценить возможную кредитную нагрузку, мы рассчитали ежемесячный платеж и переплату по кредитам из нашего топа. Предположим, что необходим кредит в размере 1000 рублей на 1 год. Мы обратились в банки за консультацией, попросили рассчитать платежи и итоговую сумму к возврату.

Банк, кредит, ставка Максимальный ежемесячный платеж, рублей Итоговая переплата за весь срок, рублей МТБанк,

«Проще простого» 16% 90,73 88,76 Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт» 12,9% 94,08 69,88 РРБ-Банк,

«12 месяцев» 14,5% 95,41 78,55 Банк «Решение»,

«Стандарт» 16,4% (-12,6%) 96,62 95,07 Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта» 16,8% 91,11 93,32 Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит» 16% 90,73 88,76 Идея Банк,

«Простой» 29% 97 164 Банк Москва — Минск,

«На ЛИЧНОЕ» 16,45% 90,94 91,28 Паритетбанк,

«Потребительский кредит» 14% (+1,1%) 89,79 77,48 Альфа-Банк,

«По плечу» 28,9% (+2%) 55,35* (на 24 мес.) 328,40 Банк БелВЭБ,

«Спрынтар» 13,1% 89,36 72,32 Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный» 18% 91,68 100,16 Беларусбанк,

Потребительский кредит 12,5% (+1%) 100,91 70 Белинвестбанк,

«Личный выбор» 16,45% 103 83 БПС-Сбербанк,

«Пора действовать» 16,3% 96,91 88,29 БТА Банк,

«5 звезд» 12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% первые 30 дней — 90, затем — 99 185 Цептер Банк,

«На удачу» 15,99% 96,66 86,62 Франсабанк,

«Возможно все» 15,5% 84,06* 92,78

Банк, кредит, ставка Максимальный ежемесячный платеж, Итоговая переплата за весь срок, рублей МТБанк,

«Проще простого» 16% 90,73 88,76 Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт» 12,9% 94,08 69,88 РРБ-Банк,

«12 месяцев» 14,5% 95,41 78,55 Банк «Решение»,

«Стандарт» 16,4% (-12,6%) 96,62 95,07 Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта» 16,8% 91,11 93,32 Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит» 16% 90,73 88,76 Идея Банк,

«Простой» 29% 97 164 Банк Москва — Минск,

«На ЛИЧНОЕ» 16,45% 90,94 91,28 Паритетбанк,

«Потребительский кредит» 14% (+1,1%) 89,79 77,48 Альфа-Банк,

«По плечу» 28,9% (+2%) 55,35* (на 24 мес.) 328,40 Банк БелВЭБ,

«Спрынтар» 13,1% 89,36 72,32 Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный» 18% 91,68 100,16 Беларусбанк,

Потребительский кредит 12,5% (+1%) 100,91 70 Белинвестбанк,

«Личный выбор» 16,45% 103 83 БПС-Сбербанк,

«Пора действовать» 16,3% 96,91 88,29 БТА Банк,

«5 звезд» 12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% первые 30 дней — 90, затем — 99 185 Цептер Банк,

«На удачу» 15,99% 96,66 86,62 Франсабанк,

«Возможно все» 15,5% 84,06* 92,78

Самый маленький ежемесячный платеж для наших условий (1000 рублей на 12 месяцев) предлагает Банк БелВЭБ — 89,36 рубля. Самая маленькая итоговая переплата у Технобанка — 69,88 рубля.

* Уточним, что для Франсабанка платежи по кредиту рассчитывались на 13 месяцев, а для Альфа-Банка — на 24 месяца, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.

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