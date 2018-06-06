От 90 рублей в месяц. Выбираем лучший кредит без дополнительных комиссий

FINANCE.TUT.BY сравнил лучшие предложения по потребительским кредитам без дополнительных комиссий. Кроме того, мы рассчитали возможные ежемесячные платежи и общую переплату для каждого такого предложения.
Напомним, что в итоговую таблицу попадают только кредиты с прозрачными условиями. По ним нет дополнительных комиссий, страховок, не нужны поручители или залог, нет запретов на досрочное погашение. Нас в первую очередь интересуют предложения для новых клиентов банков, без особенных условий для оформления.
Главные выводы из анализа текущих условий по кредитам:
уже несколько месяцев ставки по кредитам держатся примерно на одинаковом уровне, не снижаются, а за последний месяц несколько банков даже повысили их на пару процентов;
оформить кредит можно со ставкой до 16,45%, и это основная масса предложений. В целом же ставки будут варьироваться в пределах от 12,5% до 29%;
для того чтобы оформление кредита было быстрым и простым, стоит обратить внимание на предложения, не требующие наличия справки о доходах. Сейчас есть достаточное количество кредитов с максимальной суммой до 5000 рублей без подготовки документов, но лидирует МТБанк. По кредиту «Проще простого» можно оформить до 15 000 рублей без справки;
максимальный срок кредитного договора составляет 84 и 72 месяца. Такое предложение действует у Франсабанка и Альфа-Банка соответственно. Для остальных банков срок составит до 60 месяцев. В нашу выборку попало достаточное количество предложений со сроком до 12 месяцев. Это объясняется тем, что по кредитам с короткими сроками банки чаще всего устанавливают самые низкие и выгодные ставки;
в начале этого года среди банков были очень популярны предложения со сниженной процентной ставкой в первые месяцы использования кредита. Сейчас такое предложение есть только у БТА Банка. В первые 30 дней ставка составит 12,99%, и это на 3 процентных пункта меньше основной действующей ставки.
Посмотреть таблицу прозрачных кредитов:
Банк, кредит
Ставка (в скобках указаны изменения)
Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах (в скобках указаны изменения)
МТБанк, «Проще простого»
16%
до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах
Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт»
12,9%
до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
РРБ-Банк, «12 месяцев»
14,5%
до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Банк «Решение», «Стандарт»
16,4% (-12,6%)
до 48 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта»
16,8%
до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Абсолютбанк, «Гостеприимный кредит»
16%
до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей
Идея Банк, «Простой»
29%
до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей
Банк Москва — Минск, «на ЛИЧНОЕ»
16,45%
до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей
Паритетбанк, Потребительский кредит
14 (+1,1%)−16,3% (без справки о доходах — 16−16,45%), ставка зависит от срока
до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 (+1000) рублей
Альфа-Банк, «Кредит наличными»
25,9% (+2%) — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60
28,9% (+2%) — в иных ситуациях
до 72 месяцев, до 30 000 рублей, без справки о доходах
Банк БелВЭБ, «Спрынтар»
13,1% — для сроков до 12 мес., 14,5% — для сроков от 13 мес. до 48 мес.
до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Беларусбанк, Потребительский кредит
12,5−16,4% (+1%)
в зависимости от срока
до 60 месяцев, сумма не ограничена, справка о доходах для любой суммы
Белинвестбанк, «Личный выбор»
16,45%
до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей
БПС-Сбербанк, «Пора действовать»
16,3%
до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей
БТА Банк, «Зачетный»
12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%
до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах
Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»
18%
до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Цептер Банк, «На удачу»
15,99%
до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Франсабанк, «Возможно все»
15,5% — при сроке от 13 до 60 мес., 16,4% — при сроке кредита от 61 до 84 мес.
до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Банк, кредит, ставка (в скобках указаны изменения)
Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах (в скобках указаны изменения)
МТБанк, «Проще простого»
16%
до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах
Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт»
12,9%
до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
РРБ-Банк, «12 месяцев»
14,5%
до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Банк «Решение», «Стандарт»
16,4% (-12,6%)
до 48 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта»
16,8%
до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Абсолютбанк, «Гостеприимный кредит»
16%
до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей
Идея Банк, «Простой»
29%
до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей
Банк Москва — Минск, «на ЛИЧНОЕ»
16,45%
до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей
Паритетбанк, Потребительский кредит
14 (+1,1%)−16,3% (без справки о доходах — 16−16,45%), ставка зависит от срока
до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 (+1000) рублей
Альфа-Банк, «Кредит наличными»
25,9% (+2%) — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60
28,9% (+2%) — в иных ситуациях
до 72 месяцев, до 30 000 рублей, без справки о доходах
Банк БелВЭБ, «Спрынтар»
13,1% — для сроков до 12 мес., 14,5% — для сроков от 13 мес. до 48 мес.
до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Беларусбанк, Потребительский кредит
12,5−16,4% (+1%)
в зависимости от срока
до 60 месяцев, сумма не ограничена, справка о доходах для любой суммы
Белинвестбанк, «Личный выбор»
16,45%
до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей
БПС-Сбербанк, «Пора действовать»
16,3%
до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей
БТА Банк, «Зачетный»
12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%
до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах
Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»
18%
до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Цептер Банк, «На удачу»
15,99%
до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Франсабанк, «Возможно все»
15,5% — при сроке от 13 до 60 мес., 16,4% — при сроке кредита от 61 до 84 мес.
до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Сколько придется заплатить банку
Чтобы оценить возможную кредитную нагрузку, мы рассчитали ежемесячный платеж и переплату по кредитам из нашего топа. Предположим, что необходим кредит в размере 1000 рублей на 1 год. Мы обратились в банки за консультацией, попросили рассчитать платежи и итоговую сумму к возврату.
Банк, кредит, ставка
Максимальный ежемесячный платеж, рублей
Итоговая переплата за весь срок, рублей
МТБанк, «Проще простого»
16%
90,73
88,76
Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт»
12,9%
94,08
69,88
РРБ-Банк, «12 месяцев»
14,5%
95,41
78,55
Банк «Решение», «Стандарт»
16,4% (-12,6%)
96,62
95,07
Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта»
16,8%
91,11
93,32
Абсолютбанк, «Гостеприимный кредит»
16%
90,73
88,76
Идея Банк, «Простой»
29%
97
164
Банк Москва — Минск, «На ЛИЧНОЕ»
16,45%
90,94
91,28
Паритетбанк, «Потребительский кредит»
14% (+1,1%)
89,79
77,48
Альфа-Банк, «По плечу»
28,9% (+2%)
55,35* (на 24 мес.)
328,40
Банк БелВЭБ, «Спрынтар»
13,1%
89,36
72,32
Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»
18%
91,68
100,16
Беларусбанк, Потребительский кредит
12,5% (+1%)
100,91
70
Белинвестбанк, «Личный выбор»
16,45%
103
83
БПС-Сбербанк, «Пора действовать»
16,3%
96,91
88,29
БТА Банк, «5 звезд»
12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%
первые 30 дней — 90, затем — 99
185
Цептер Банк, «На удачу»
15,99%
96,66
86,62
Франсабанк, «Возможно все»
15,5%
84,06*
92,78
Банк, кредит, ставка
Максимальный ежемесячный платеж,
Итоговая переплата за весь срок, рублей
МТБанк, «Проще простого»
16%
90,73
88,76
Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт»
12,9%
94,08
69,88
РРБ-Банк, «12 месяцев»
14,5%
95,41
78,55
Банк «Решение», «Стандарт»
16,4% (-12,6%)
96,62
95,07
Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта»
16,8%
91,11
93,32
Абсолютбанк, «Гостеприимный кредит»
16%
90,73
88,76
Идея Банк, «Простой»
29%
97
164
Банк Москва — Минск, «На ЛИЧНОЕ»
16,45%
90,94
91,28
Паритетбанк, «Потребительский кредит»
14% (+1,1%)
89,79
77,48
Альфа-Банк, «По плечу»
28,9% (+2%)
55,35* (на 24 мес.)
328,40
Банк БелВЭБ, «Спрынтар»
13,1%
89,36
72,32
Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»
18%
91,68
100,16
Беларусбанк, Потребительский кредит
12,5% (+1%)
100,91
70
Белинвестбанк, «Личный выбор»
16,45%
103
83
БПС-Сбербанк, «Пора действовать»
16,3%
96,91
88,29
БТА Банк, «5 звезд»
12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%
первые 30 дней — 90, затем — 99
185
Цептер Банк, «На удачу»
15,99%
96,66
86,62
Франсабанк, «Возможно все»
15,5%
84,06*
92,78
Самый маленький ежемесячный платеж для наших условий (1000 рублей на 12 месяцев) предлагает Банк БелВЭБ — 89,36 рубля. Самая маленькая итоговая переплата у Технобанка — 69,88 рубля.
* Уточним, что для Франсабанка платежи по кредиту рассчитывались на 13 месяцев, а для Альфа-Банка — на 24 месяца, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.