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От 90 рублей в месяц. Выбираем лучший кредит без дополнительных комиссий

07.06.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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FINANCE.TUT.BY сравнил лучшие предложения по потребительским кредитам без дополнительных комиссий. Кроме того, мы рассчитали возможные ежемесячные платежи и общую переплату для каждого такого предложения.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что в итоговую таблицу попадают только кредиты с прозрачными условиями. По ним нет дополнительных комиссий, страховок, не нужны поручители или залог, нет запретов на досрочное погашение. Нас в первую очередь интересуют предложения для новых клиентов банков, без особенных условий для оформления.

Главные выводы из анализа текущих условий по кредитам:

  • уже несколько месяцев ставки по кредитам держатся примерно на одинаковом уровне, не снижаются, а за последний месяц несколько банков даже повысили их на пару процентов;
  • оформить кредит можно со ставкой до 16,45%, и это основная масса предложений. В целом же ставки будут варьироваться в пределах от 12,5% до 29%;
  • для того чтобы оформление кредита было быстрым и простым, стоит обратить внимание на предложения, не требующие наличия справки о доходах. Сейчас есть достаточное количество кредитов с максимальной суммой до 5000 рублей без подготовки документов, но лидирует МТБанк. По кредиту «Проще простого» можно оформить до 15 000 рублей без справки;
  • максимальный срок кредитного договора составляет 84 и 72 месяца. Такое предложение действует у Франсабанка и Альфа-Банка соответственно. Для остальных банков срок составит до 60 месяцев. В нашу выборку попало достаточное количество предложений со сроком до 12 месяцев. Это объясняется тем, что по кредитам с короткими сроками банки чаще всего устанавливают самые низкие и выгодные ставки;
  • в начале этого года среди банков были очень популярны предложения со сниженной процентной ставкой в первые месяцы использования кредита. Сейчас такое предложение есть только у БТА Банка. В первые 30 дней ставка составит 12,99%, и это на 3 процентных пункта меньше основной действующей ставки.

Посмотреть таблицу прозрачных кредитов:

Банк, кредит

Ставка (в скобках указаны изменения)

Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах (в скобках указаны изменения)

МТБанк,
«Проще простого»

16%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах

Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»

12,9%

до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

РРБ-Банк,
«12 месяцев»

14,5%

до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк «Решение»,
«Стандарт»

16,4% (-12,6%)

до 48 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»

16,8%

до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит»

16%

до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей

Идея Банк,
«Простой»

29%

до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

Банк Москва — Минск,
«на ЛИЧНОЕ»

16,45%

до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

Паритетбанк,
Потребительский кредит

14 (+1,1%)−16,3% (без справки о доходах — 16−16,45%), ставка зависит от срока

до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 (+1000) рублей

Альфа-Банк,
«Кредит наличными»

25,9% (+2%) — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60

28,9% (+2%) — в иных ситуациях

до 72 месяцев, до 30 000 рублей, без справки о доходах

Банк БелВЭБ,
«Спрынтар»

13,1% — для сроков до 12 мес., 14,5% — для сроков от 13 мес. до 48 мес.

до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Беларусбанк,
Потребительский кредит

12,5−16,4% (+1%)

в зависимости от срока

до 60 месяцев, сумма не ограничена, справка о доходах для любой суммы

Белинвестбанк,
«Личный выбор»

16,45%

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

БПС-Сбербанк,
«Пора действовать»

16,3%

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

БТА Банк,
«Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%

до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах

Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»

18%

до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Цептер Банк,
«На удачу»

15,99%

до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Франсабанк,
«Возможно все»

15,5% — при сроке от 13 до 60 мес., 16,4% — при сроке кредита от 61 до 84 мес.

до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк, кредит, ставка (в скобках указаны изменения)

Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах (в скобках указаны изменения)

МТБанк,
«Проще простого»

16%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах

Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»

12,9%

до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

РРБ-Банк,
«12 месяцев»

14,5%

до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк «Решение»,
«Стандарт»

16,4% (-12,6%)

до 48 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»

16,8%

до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит»

16%

до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей

Идея Банк,
«Простой»

29%

до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

Банк Москва — Минск,
«на ЛИЧНОЕ»

16,45%

до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

Паритетбанк,
Потребительский кредит

14 (+1,1%)−16,3% (без справки о доходах — 16−16,45%), ставка зависит от срока

до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 (+1000) рублей

Альфа-Банк,
«Кредит наличными»

25,9% (+2%) — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60

28,9% (+2%) — в иных ситуациях

до 72 месяцев, до 30 000 рублей, без справки о доходах

Банк БелВЭБ,
«Спрынтар»

13,1% — для сроков до 12 мес., 14,5% — для сроков от 13 мес. до 48 мес.

до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Беларусбанк,
Потребительский кредит

12,5−16,4% (+1%)

в зависимости от срока

до 60 месяцев, сумма не ограничена, справка о доходах для любой суммы

Белинвестбанк,
«Личный выбор»

16,45%

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

БПС-Сбербанк,
«Пора действовать»

16,3%

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

БТА Банк,
«Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%

до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах

Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»

18%

до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Цептер Банк,
«На удачу»

15,99%

до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Франсабанк,
«Возможно все»

15,5% — при сроке от 13 до 60 мес., 16,4% — при сроке кредита от 61 до 84 мес.

до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Сколько придется заплатить банку

Чтобы оценить возможную кредитную нагрузку, мы рассчитали ежемесячный платеж и переплату по кредитам из нашего топа. Предположим, что необходим кредит в размере 1000 рублей на 1 год. Мы обратились в банки за консультацией, попросили рассчитать платежи и итоговую сумму к возврату.

Банк, кредит, ставка

Максимальный ежемесячный платеж, рублей

Итоговая переплата за весь срок, рублей

МТБанк,
«Проще простого»

16%

90,73

88,76

Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»

12,9%

94,08

69,88

РРБ-Банк,
«12 месяцев»

14,5%

95,41

78,55

Банк «Решение»,
«Стандарт»

16,4% (-12,6%)

96,62

95,07

Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»

16,8%

91,11

93,32

Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит»

16%

90,73

88,76

Идея Банк,
«Простой»

29%

97

164

Банк Москва — Минск,
«На ЛИЧНОЕ»

16,45%

90,94

91,28

Паритетбанк,
«Потребительский кредит»

14% (+1,1%)

89,79

77,48

Альфа-Банк,
«По плечу»

28,9% (+2%)

55,35* (на 24 мес.)

328,40

Банк БелВЭБ,
«Спрынтар»

13,1%

89,36

72,32

Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»

18%

91,68

100,16

Беларусбанк,
Потребительский кредит

12,5% (+1%)

100,91

70

Белинвестбанк,
«Личный выбор»

16,45%

103

83

БПС-Сбербанк,
«Пора действовать»

16,3%

96,91

88,29

БТА Банк,
«5 звезд»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%

первые 30 дней — 90, затем — 99

185

Цептер Банк,
«На удачу»

15,99%

96,66

86,62

Франсабанк,
«Возможно все»

15,5%

84,06*

92,78

Банк, кредит, ставка

Максимальный ежемесячный платеж,

Итоговая переплата за весь срок, рублей

МТБанк,
«Проще простого»

16%

90,73

88,76

Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»

12,9%

94,08

69,88

РРБ-Банк,
«12 месяцев»

14,5%

95,41

78,55

Банк «Решение»,
«Стандарт»

16,4% (-12,6%)

96,62

95,07

Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»

16,8%

91,11

93,32

Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит»

16%

90,73

88,76

Идея Банк,
«Простой»

29%

97

164

Банк Москва — Минск,
«На ЛИЧНОЕ»

16,45%

90,94

91,28

Паритетбанк,
«Потребительский кредит»

14% (+1,1%)

89,79

77,48

Альфа-Банк,
«По плечу»

28,9% (+2%)

55,35* (на 24 мес.)

328,40

Банк БелВЭБ,
«Спрынтар»

13,1%

89,36

72,32

Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»

18%

91,68

100,16

Беларусбанк,
Потребительский кредит

12,5% (+1%)

100,91

70

Белинвестбанк,
«Личный выбор»

16,45%

103

83

БПС-Сбербанк,
«Пора действовать»

16,3%

96,91

88,29

БТА Банк,
«5 звезд»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%

первые 30 дней — 90, затем — 99

185

Цептер Банк,
«На удачу»

15,99%

 

96,66

86,62

Франсабанк,
«Возможно все»

15,5%

84,06*

92,78

Самый маленький ежемесячный платеж для наших условий (1000 рублей на 12 месяцев) предлагает Банк БелВЭБ — 89,36 рубля. Самая маленькая итоговая переплата у Технобанка — 69,88 рубля.

* Уточним, что для Франсабанка платежи по кредиту рассчитывались на 13 месяцев, а для Альфа-Банка — на 24 месяца, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.

Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
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Последние месяцы банки почти не снижали ставки по кредитам, а сейчас некоторые даже подняли их.
 
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