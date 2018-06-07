ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что увидел Павел Якубович в жодинской тюрьме, где умирали заключенные

07.06.2018 22:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Общественный совет при МВД во главе с Павлом Якубовичем посетил Жодинскую тюрьму № 8. Судя по фоторепортажам в СБ и БЕЛТА, не тюрьма, а санаторий!

Что увидел Павел Якубович в жодинской тюрьме, где умирали заключенные
1 из 8

— Мы видим, что в обществе иногда не совсем объективно преподносится деятельность этой системы. Я думаю, что работа общественного совета в учреждении позволит донести еще раз до общества реальную картину, определенные проблемы, которые существуют, — приводит БЕЛТА слова начальника Департамента исполнения наказаний МВД Олега Маткина.

В отличие от своих предшественников, которые ранее входили в состав общественного совета при МВД, бывший главный редактор СБ Павел Якубович и другие члены совета (кто входит в этот совет – полный список тут) предпочли не давать публичную оценку условиям содержания заключенных в жодинской тюрьме.

Экс-член совета при МВД певица Ирина Дорофеева, побывав в столовой в тюрьме № 4 Могилева,  рассказывала журналистам о том, что питание там, как в ресторане – на высшем уровне.  Сравнение тюремного меню с ресторанным вызвало возмущение у белорусов, которые пробовали тюремные деликатесы.

На этот раз картину условий содержания в тюрьме решили проиллюстрировать фотографиями. 

Если верить снимкам, заключенных кормят обедом из трех блюд и подают еду в фарфоровой посуде, а спят они на кроватях, застеленных белоснежным постельным бельем.

Разве можно поверить, что подобные условия существуют в тюрьме, где умирали заключенные?

В прошлом году правозащитный центр «Весна» опубликовал видео с камер наблюдения тюрьмы №8 в Жодино, на котором, как утверждают правозащитники, видны хаотические действия контролеров, фельдшера и сторонних лиц в камере № 107 при проведении реанимационных мероприятий  во время смерти заключенного Олега Богданова.


Олег Богданов умер 29 января 2016 года в больнице Жодинского СИЗО. Как сообщало Радыё Свабода, тюремные врачи знали, что у заключенного было больное сердце, и он перенес сложную операцию.

Незадолго до смерти Богданов писал матери: «За здоровьем слежу, но иногда становится плохо, происходят какие-то приступы, я теряю сознание, а на кровать ложится не разрешают— пишут рапорты. А  у меня уже четыре замечания за то, что лежал днем на кровати. Скоро поведут в карцер».

И это не единственная смерть в жодинской тюрьме № 8.

20 сентября 2016 года там скоропостижно скончался 37-летний житель Слуцка Игорь Барбашинский, которого обвиняли в злостном неповиновении, сопротивлении и избиении сотрудников РОВД. На его теле нашли не менее 17 следов ударов твердым тупым предметом.

Брат Игоря Барбашинского Иван, который также содержался в Жодинском СИЗО, рассказал журналистам Радыё Свабода об условиях в тюремной больнице

— Сырыя халодныя сутарэньні, па 10-12 чалавек у адной камэры. Адусюль дзьме. Лекар не абыходзіць хворых рэгулярна, проста тыцкае таблеткі ў «кармушку». Чалавек можа праляжаць суткі ці болей, пакуль не памрэ. Увогуле, у СІЗА зь людзьмі абыходзяцца як з быдлам. Мы для іх — быдла.

После этих трагических историй главный вопрос, который  должны были бы задать члены Общественного совета при МВД: «Как изменились условия содержания заключенных?»  И этот вопрос остался без ответа.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общественный совет при МВД во главе с Павлом Якубовичем посетил Жодинскую тюрьму № 8. Судя по фоторепортажам в СБ и БЕЛТА, не тюрьма, а санаторий!
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп намерен пригласить Ким Чен Ына в США, если предстоящий саммит пройдет успешно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика