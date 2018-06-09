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Лагерь – хорошо! Деревня – отлично!

10.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Лагерь – хорошо! Деревня – отлично!

Вера ШОТА, районный педиатр:


– Дети, которые ходят в школу, в отдыхе нуждаются как никто. У них очень напряженная учебная программа, рюкзаки весом в тридцать килограммов, домашние задания. А еще после школы спортивная секция. Как не устать с таким плотным графиком? Для детей школьного возраста летний отдых непременно должен быть активным. Рекомендую обязательно отправить школьников в детский оздоровительный лагерь. Смена обстановки, даже не слишком длительная, положительно влияет на истощенную психику детей. Подвижным и гиперактивным детям подойдет спортивный лагерь, где вся их энергия пойдет в нужное русло. Общительным детям понравится в туристическом лагере, они многому там научатся и заведут новых друзей. Спокойным и уравновешенным подойдут специальные группы по интересам – шитье, оригами.


Синоним слова оздоровление – закаливание. Это вовсе не обливание по утрам холодной водой и не прыжки в прорубь. Для детей закаливание – это отсутствие тепличных условий. Излишнее укутывание, оберегание от холода или жары, фанатическое отношение бабушек – это плохо! Летом ребенок должен жить по принципу «счастливый ребенок – грязный ребенок». А самое лучшее оздоровление – лето в деревне (подальше от мегаполиса), с утра до вечера на воздухе, бассейн с прохладной водой, бег по песочку босиком, кормление по требованию.


К нашему всеобщему сожалению, летними витаминами не запасешься. Поэтому совершенно бессмысленно запихивать силой в ребенка килограммы клубники или яблок (кстати, все это может привести к кишечным расстройствам). Гораздо важнее, чтобы меню на отдыхе (у бабушки, в лагере) как можно меньше отличалось от привычного для ребенка питания.

 

Пару слов по поводу загара. Суточную дозу витамина D ребенок получает, находясь лишь 5 минут на солнышке. Поэтому оттенок загара не говорит об «успешном оздоровлении».


Летний отдых и оздоровление детей – очень ответственное мероприятия, ведь от него зависит, как пройдет у вашего ребенка следующий год.

 

Подготовила Наталья ТУРКО.

 

 
 
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Вера ШОТА, районный педиатр: – Дети, которые ходят в школу, в отдыхе нуждаются как никто. У них очень напряженная учебная программа, рюкзаки весом в тридцать...
 
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