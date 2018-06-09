|
В Беларуси начались репетиции парада ко Дню независимости
10.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Репетиции парада ко Дню независимости начались в эти дни в Беларуси. На проспект в этом году выйдут более 3 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники. Чем удивят зрителей в этом году, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Впервые на парад выйдет женский расчет. Его участницы 3 июля сменят форменные брюки на юбку-карандаш, а грубые ботинки – на лодочки с каблуком. Они уверяют, что чеканить шаг будут не только торжественно, но и грациозно.
Премьерную программу представит и рота почетного караула. Для них это уже традиция – на каждый День независимости новое шоу.
Полгода тренировок продолжаются ради шести минут – столько длится выступление роты почетного караула. Сейчас на одном плацу Внутренние войска, Вооруженные силы и пограничники учатся работать слаженно.
Всего состоятся две генеральные репетиции парада.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году по проспекту пройдут более 250 единиц техники и более 3 тыс. военнослужащих.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)