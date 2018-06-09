В Беларуси начались репетиции парада ко Дню независимости

Репетиции парада ко Дню независимости начались в эти дни в Беларуси. На проспект в этом году выйдут более 3 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники. Чем удивят зрителей в этом году, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Впервые на парад выйдет женский расчет. Его участницы 3 июля сменят форменные брюки на юбку-карандаш, а грубые ботинки – на лодочки с каблуком. Они уверяют, что чеканить шаг будут не только торжественно, но и грациозно.

«Шашку мы держим в руках впервые. Фиксируется не только нога, есть работа еще рукой, чтобы она синхронизировалась с ногой. Шашка должна удерживаться на несколько миллисекунд в воздухе», – рассказала инженер группы автоматизации ВВС и войск ПВО Наида Бекиш.

«Мы, естественно, будем идти с улыбкой. Кроме чести, это и большая радость для нас. Поэтому мы покажем не только нашу подготовку строевую, но и всю женскую красоту, грациозность, элегантность», – добавила старший специалист штаба Сил спецопераций Анжелика Трегубова.

Премьерную программу представит и рота почетного караула. Для них это уже традиция – на каждый День независимости новое шоу.

«Удивлять будем полностью новой программой, новыми элементами. Переработали нашу визитную карточку «домино». Сделали все полностью по-новому», – отметил командир взвода роты почетного караула Никита Свечников.

Полгода тренировок продолжаются ради шести минут – столько длится выступление роты почетного караула. Сейчас на одном плацу Внутренние войска, Вооруженные силы и пограничники учатся работать слаженно.

«Солдаты учились сами выполнять одиночные приемы. Потом стали увеличивать количество в своих структурах. А сейчас тренируемся все вместе. Тренируемся, как правило, по шесть, по восемь часов в день», – уточнил командир сводной роты почетного караула Владислав Шепелевич.

Всего состоятся две генеральные репетиции парада.