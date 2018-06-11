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Миссия МАГАТЭ по вопросам реагирования на ядерные и радиационные аварии начала работу в Беларуси

12.06.2018 10:20 — Разное | Интерфакс  
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Миссия МАГАТЭ по вопросам реагирования на ядерные и радиационные аварии пройдет в Беларуси с 12 по 15 июня, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Эксперты агентства прибыли в Беларусь с миссией оказания консультативной поддержки по занесению информации в информационную систему аварийной готовности и реагирования на ядерные и радиационные аварии (EPRIMS)", - рассказали в МЧС.

Миссия была запрошена в связи с подготовкой Беларуси к проведению EPREV-миссии МАГАТЭ по рассмотрению аварийной готовности и реагирования государства на ядерные и радиационные аварийные ситуации, которая состоится в октябре этого года.

"По итогам мероприятия мировое сообщество даст оценку Беларуси и будет судить, готова ли страна реагировать на такого рода чрезвычайные ситуации", - уточнили в министерстве.

"В течение предстоящей недели эксперты МАГАТЭ и представители органов государственного управления будут работать над наполнением системы EPRIMS актуальной информацией", - добавили там.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
 
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Миссия МАГАТЭ по вопросам реагирования на ядерные и радиационные аварии пройдет в Беларуси с 12 по 15 июня, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям....
 
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