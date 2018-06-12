Звание «Лучший сахарный завод ЕАЭС» снова у Городейского сахарного комбината

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ОАО «Городейский сахарный комбинат» подтвердил звание «Лучший сахарный завод Евразийского экономического союза» и в текущем году. В этот раз в конкурсе оценивались результаты деятельности и производственные показатели 76 сахарных заводов. Быть лучшим среди такого количества претендентов — очень почетно и ответственно.

Итоги конкурса «Лучший сахарный завод России и стран ЕАЭС» были подведены на 5-м международном технологическом семинаре производителей сахара стран ЕАЭС «Клуб технологов-2018», который состоялся в Минске 31 мая — 1 июня. На нем присутствовало свыше 300 представителей из 15 стран мира, что является максимальным показателем за всю историю проведения мероприятия. Организаторами выступили Евразийская сахарная ассоциация и Ассоциация сахаропроизводителей «Белсахар», при поддержке Минсельхоза России, Белорусской сахарной компании и ИКАР.

ОАО «Городейский сахарный комбинат» не впервые становится победителем и призером этого конкурса. Так, по итогам 2009 года он был отмечен дипломом треть-ей степени, по итогам 2010 года — дипломом второй степени, а с 2011 года Городейский сахарный комбинат вот уже седьмой раз получает диплом первой степени.

Поздравляем трудовой коллектив с достойной победой!